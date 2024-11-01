曾國城「極度反差」角逐金馬　脫口：未來不用主持那麼多

記者許逸群／台北報導

電影《小雁與吳愛麗》風光入圍今年第61屆金馬獎8項提名，導演林書宇與演員曾國城今（1日）接受媒體訪問。曾國城在電影中飾演地痞仁哥，他在劇中的性格，與以往在節目中的形象有著極大的反差，且出道30年來從未間斷舞台劇演出的他，在電影中徹底展現出戲魂，也在今年入圍金馬獎最佳男配角。

▲導演林書宇與曾國城出席《小雁與吳愛麗》媒體採訪。（圖／記者許逸群攝）

隨著金馬獎的日子接近，曾國城坦言：「心情不知道為什麼焦慮了，因為有許多朋友祝福，先敲『鐘』再騎『馬』，鐘是敲不到了，馬也搆不著就尷尬了！」他笑說，曾以「曾拌麵」贊助金馬獎相關活動，「那是我離金馬獎最近的一次，以贊助廠商坐在那，假裝自己是個電影人。」如今他已真的是。

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從未間斷演戲的曾國城表示，首次獲得金馬獎入圍肯定，無疑是很大的激勵。雖然他在電影中的戲份不算多，但卻舉足輕重，且他還與拍攝對手戲的楊貴媚一同調整劇本。他們為劇中角色增設「暗場」，增添不少觀眾的想像空間，連觀看電影數次的曾國城都說，每次看得體悟都不同。

曾國城特別感謝導演林書宇，能夠利用他的空檔拍攝，「只花3次就把我的戲拍掉，又跟客家有關。我出道這麼多年，總想為客家做些什麼事。拍戲一直是我發的宏願，永遠不要斷。」他表示，目前確實有其他電影邀約，只要劇本適合都願意嘗試，也脫口「未來也不用主持那麼多」，顯然想調整演藝重心。