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PRIMROSE 21樓遇強颱　「整棟樓都在搖」驚恐：房子會不會倒？

記者吳睿慈／台北報導

南韓新人女團PRIMROSE於2023年出道，她們原訂在31日出在粉絲簽名會，怎料遇到強颱康芮，活動遭取消，4人只能待在飯店裡，台灣女孩RAINIE透露剛好住在21樓，「大概是昨晚9點時，風太大整個大樓都在搖，成員一直在尖叫，問說『房子會不會倒』」，成員首度來台就遇上震撼教育。

▲▼PRIMROSE HAYUN、RAINIE、RUBY、NAHYUN。（圖／記者吳睿慈攝）

▲PRIMROSE首度來台卻遇強颱，行程全部取消。（圖／記者吳睿慈攝）

PRIMROSE此趟是為宣傳專輯與粉絲簽名會而來，她們知道週末會遇到颱風，於是提早抵台，沒想到，活動還是受到影響取消，4人直呼「其實我們前天就到了，但因為颱風行程全部取消。」HAYUN接著為自己信心打氣：「真的很可惜簽名會取消了，但我們相信之後還會再來！」

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台灣10月31日晚間頻傳災情，4位女孩身處21樓飯店樓層，RAINIE坦言「整個大樓都在搖」。NAHYUN則笑喊：「雖然有點害怕，但RAINIE看上去很冷靜」，她也透露：「我害怕到牽著HAYUN的手睡覺，所以後來就沒有覺得可怕了。」只是看到路上樹都倒了，仍心有戚戚焉。

▲NAHYUN。（圖／記者吳睿慈攝）

▼▲NAHYUN晚上睡覺嚇到抓著HAYUN的手才入睡。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼PRIMROSE HAYUN、RAINIE、RUBY、NAHYUN。（圖／記者吳睿慈攝）

PRIMROSE首度訪台，地主RAINIE精心準備了鳳梨酥、牛軋糖給成員，還帶成員去吃麻辣火鍋。RUBY表示「真的很好吃，第一次吃到紅湯、白湯覺得很神奇，有種台灣道地美食 的感覺。」她們原本到夜市逛逛、觀光台北101，礙於風雨無法出門，HAYUN遺憾表示「原本想要去夜市，但因為颱風就沒去成了。」

PRIMROSE結束行程即將在晚間返韓，RAINIE表示「有點可惜沒辦法跟粉絲見到面，希望盡快來台灣宣傳，透過新專輯《Steal Heart》認識我們」，喊話歌迷多多推薦好吃、好玩的地方給她們。

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PRIMROSE, HAYUN, RAINIE, RUBY, NAHYUN, 朱晴渝

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