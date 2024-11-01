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看不到劉德華！陳志強淚奔「自己唱」…歌聲驚呆網：想華仔想瘋了

記者陳芊秀／綜合報導

天王劉德華原訂10月31日要照常舉行演唱會，然而碰上康芮颱風來襲，強風豪雨不斷，當日下午3時臨時決定取消。而藝人陳志強難過跑到老婆曾智希旁邊哭，接著唱起劉德華的歌，被老婆笑虧「精神狀況好讓我擔心」。

▲▼劉德華馬來西亞演唱會，李心潔、彭順夫妻到場。（圖／台灣映藝提供）

▲劉德華10月31日臨時取消演唱會。（圖／台灣映藝提供）

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陳志強看到劉德華演唱會取消，難過跑到曾智希旁邊坐下哭，「不是說好要上班的嗎！我的華仔！」老婆說「那你唱給自己聽好啦」，而他便開始唱起劉德華的〈天意〉，「如果說一切都是天意，一切都是命運，誰也逃不離……」。

▲▼劉德華取消10月31日演唱會，陳志強淚崩。（圖／翻攝自IG／陳志強）

▲陳志強淚崩奔至愛妻曾智希旁邊哭。（圖／翻攝自IG／陳志強）

曾智希曬出影片，老公陳志強模仿起劉德華唱腔唱〈冰雨〉，歌詞卻改成「我是在等待一個華仔，還是在等待放颱風假……」，她忍不住大笑，老公才發現「妳在拍我」，邊苦笑邊抹去眼角的淚。而她發文「大受打擊的強強，現在精神狀況好讓我擔心」。

▲▼劉德華取消10月31日演唱會，陳志強淚崩。（圖／翻攝自IG／陳志強）

▲陳志強模仿劉德華唱〈冰雨〉。（圖／翻攝自IG／陳志強）

而陳志強模仿劉德華歌聲相當像，令網友驚豔「一開始我以為是劉德華唱的，好可愛」、「確定這不是對嘴嗎？！誇張好聽耶」、「好聽有像華仔，你好有趣」、「原來你不只是演員，還是華仔！唱得超级華仔」、「想華仔想瘋了」。還有網友安慰「強強不用哭了，剛主辦公布今天的場次延至11/2中午12:00補辦了」、「苦中作樂，歌聲不錯，還好是延期了，而不是取消哦」、「攝影師忍笑忍得很辛苦吼」。

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劉德華, 陳志強, 曾智希

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