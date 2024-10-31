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莊凱勛颱風天收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好

記者蔡宜芳／綜合報導

男星莊凱勛31日透露自己長期受到一名網友私訊騷擾，對方經常不分日夜地私訊說「想色色」，儘管他一直以來都選擇冷處理，但實在不堪其擾，於是決定在颱風假這天「跟她聊聊」，而莊凱勛的回應內容也引網友爆笑。

▲▼莊凱勛收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛 Kaiser - Chuang）

▲莊凱勛透露自己已經被某網友騷擾數月。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛 Kaiser - Chuang）

莊凱勛強調，自己非常愛老婆，向該網友喊話：「希望妳不要再一直傳 想色色 給我了，我很愛我老婆，妳想怎麼色趕快去色不用跟我報告，乖…不然….下次就不幫妳馬賽克了嘿。」建議對方去看醫生，「或….去看電影、影集《鬼們之蝴蝶大廈》、《妮波自由式》都好，明天颱風走了快去看 ，不要一直想色色的事啦，適量就好，不然會壞掉的。」

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▲▼莊凱勛收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛 Kaiser - Chuang）

▲▼莊凱勛分享與網友的對話。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛 Kaiser - Chuang）

▲▼莊凱勛收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛 Kaiser - Chuang）

在莊凱勛曝光的截圖中，網友不斷表示「那你不會想要嗎」、「我也是今天在家才特別想」、「你幫我打針」，莊凱勛則幽默回覆「一直的話要看醫生，你可能可以尋求醫療協助」、「我看過國外新聞，一直想色色真的是可能壞掉了」、「妳還年輕，加油好嗎？不要放棄治療」。

莊凱勛的PO文貼出後，引許多網友笑說「你真的很體貼欸」、「回應也很有溫度耶」、「你人好好，還聊了那麼久」、「你好有耐心，還提醒她要有病識感」。

▲▼莊凱勛收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛 Kaiser - Chuang）

▲▼莊凱勛勸對方看醫生。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛 Kaiser - Chuang）

▲▼莊凱勛收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛 Kaiser - Chuang）

【莊凱勛全文】

這位陌生的朋友已經傳了好幾個月 想色色 的訊息給我，
不分日夜、沒有早晚….
雖然我每次都覺得：那快去啊，跟陌生人報告幹嘛，是要我幫妳計時膩？
雖然幾個月來我都冷處理，已讀不回，也覺得實在是很被打擾到造成困擾，今天突然多出颱風假，我決定跟她聊聊，希望能協助到她一直想色色的念頭，但基於禮貌還是幫妳上個馬賽克好了。
朋友….我想妳找錯人了。
希望妳不要再一直傳 想色色 給我了，我很愛我老婆，妳想怎麼色趕快去色不用跟我報告，乖…不然….下次就不幫妳馬賽克了嘿。
對了對了，雖然不認識妳，但我真的很擔心妳的狀況，去看醫生啦，或….去看電影、影集： #鬼們之蝴蝶大廈 #妮波自由式 都好，明天颱風走了快去看 ，不要一直想色色的事啦，適量就好，不然會壞掉的。

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