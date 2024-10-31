崔敏煥深陷性交易風波！　KBS節目：正在討論是否刪掉他的片段

記者劉宛欣／綜合報導

南韓樂團FTISLAND鼓手崔敏煥近日捲入性交易疑雲，被前妻律喜爆料婚內頻繁出入風化場所，好爸爸形象一落千丈，公司已於29日宣佈暫停他所有演藝活動，隨著網路上的抨擊聲浪越來越高，他過去出演節目也受到影響，其中KBS《The Seasons》就在31日對外表示，目前正在討論是否要刪除他的片段。

▲崔敏煥深陷性交易疑雲。（圖／翻攝自崔敏煥Instagram）

根據韓媒報導，FTISLAND數月前曾上過KBS音樂節目《The Seasons》，官方頻道上目前也都還找得到節目片段，隨著崔敏煥深陷「性交易疑雲」，《The Seasons》製作單位於31日表示，正討論是否刪除他的相關片段，截至目前為止，YT頻道上仍可看到他的影片。另一方面，崔敏煥已從KBS實境秀《超人回來了》中退出，節目為了保護孩子，已將他的相關影片下架。

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▲FTISLAND數月前曾上過KBS音樂節目《The Seasons》。（圖／翻攝自《The Seasons》）

此前，崔敏煥的前妻、前LABOUM成員律喜於24日在自己的YouTube頻道上爆料，指控崔敏煥曾出入聲色場所，公開了他的通話錄音。消息曝光後，崔敏煥宣布暫停所有活動，FTISLAND暫時以兩人體制活動，目前警方已接獲針對崔敏煥涉嫌違反《性交易防制法》舉報，並著手就涉嫌強制猥褻的部分進行初步調查。