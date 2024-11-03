ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

搶人妻又愛上妹妹！《錦繡安寧》張晚意5部不倫戀爆紅　網封：背德男神

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星張晚意長相溫潤儒雅，演起古裝來自帶貴公子氣場，相當耐看，擁有「三正五官」美譽：正經、正氣、正派，2016年出道起初都是演小角色，直到2023年在《長相思》中演出瑲玹一炮而紅，之後接連演出《柳舟記》、《錦繡安寧》成為古偶超夯男神，而他爆紅後演出的劇情多為「不倫禁忌愛」，被笑稱是「背德專業戶」，但因為又帥又癡情，實在讓人討厭不起來：「頂著最正直的臉談著最禁忌的愛！」

《喬家的兒女》喬二強

背德台詞：師傅，我稀罕妳！

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

在《喬家的兒女》中，張晚意扮演的喬二強一角深受歡迎，角色樸實善良，從小就失去母親，對已婚的師傅馬素芹（朱珠飾）從一開始心生依賴，到最後陷入情網，看到馬素芹遭受老公家暴，喬二強展現出保護慾，離婚後堅決要娶馬素芹，這段師徒戀備受非議，連父親都堅決反對，但兩人最終克服各種阻礙，共同走向幸福的結局。

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

▲張晚意飾演喬二強。（圖／翻攝自微博）

《長相思》瑲玹

背德台詞：（哭著對小夭說）我喜歡妳有錯嗎？我想和你長相守，有錯嗎？

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

張晚意在《長相思》飾演西炎王瑲玹，與楊紫飾演的小夭是沒有血緣關係的兄妹，瑲玹對小夭的深情藏於心底難以啟齒，隱忍又不捨的演技令人動容，撕心裂肺的哭戲更是逼哭觀眾。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲張晚意飾演瑲玹。（圖／翻攝自微博）

《我知道我愛你》趙晉

背德台詞：我喜歡她我就跟她表白，我知道她有男朋友。

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

張晚意在《我知道我愛你》中飾演寵物醫生趙晉，愛上和男友感情陷入僵局的花藝師許諾（孫怡飾），兩人同樣都遭父母逼婚，相同遭遇擦出愛火，趙晉只見了許諾3次就直率告白，不顧對方在還有男友的情況下展開追求。

▲張晚意。（圖／翻攝自微博）

▲張晚意飾演趙晉。（圖／翻攝自微博）

《柳舟記》崔行舟

背德台詞：妳若是有旁的男子，我是要殺人的！妳不是要風流一輩子嗎？那妳倒不如就選我，我陪妳風流一輩子！

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

張晚意在《長相思》飾演足智多謀的淮陽王崔行舟，救下女主角柳眠棠（王楚然飾演），誤以為是敵人的愛妾，為了誘敵現身，冒充是女主角的老公打探消息，卻在過程中墜入愛河，「搶人老婆求上位」的奧步被觀眾戲稱：「這哥不是背德戲不拍啊！」

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

▲張晚意飾演崔行舟。（圖／翻攝自微博）

《錦繡安寧》羅慎遠

背德台詞：誰要和妳做兄妹！

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

張晚意在《錦繡安寧》擺脫一出生就是貴族的金湯匙人設，反而是飾演不被家族重視的私生子羅慎遠，和任敏飾演的羅宜寧相知相惜，共同對抗家族內的權謀與復仇，他發現對方不是有血緣關係的妹妹後，決定不再隱藏愛意，滿滿佔有慾讓觀眾陷入瘋狂，更有網友戲稱：「這哥不是親妹妹就能親妹妹。」

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲張晚意飾演羅慎遠。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

推薦閱讀

劉德華3hrs演唱會遭PO網全程直播！「還是4K畫質」　YT影片1天60萬人看

劉德華3hrs演唱會遭PO網全程直播！「還是4K畫質」　YT影片1天60萬人看

小S大女兒美國讀書2月「超兇身材現形」！上衣包不住 中空腿根全看光

小S大女兒美國讀書2月「超兇身材現形」！上衣包不住 中空腿根全看光

《玩很大》播10年「一哥首度上節目」！韓出外景被拍…坤達：不可能吧

《玩很大》播10年「一哥首度上節目」！韓出外景被拍…坤達：不可能吧

陳喬恩摯友逝8年爆遭凌虐身亡「她痛心發聲」！　罕見動怒：太殘忍了

陳喬恩摯友逝8年爆遭凌虐身亡「她痛心發聲」！　罕見動怒：太殘忍了

劉德華發問：沒人跳舞嗎...全場秒起立　老婆、女兒反應曝光！

劉德華發問：沒人跳舞嗎...全場秒起立　老婆、女兒反應曝光！

石英「慈祥遺照曝光」告別式17日舉辦！　女兒林千鈺淚發訃聞提1請求

石英「慈祥遺照曝光」告別式17日舉辦！　女兒林千鈺淚發訃聞提1請求

劉德華馬拉松開唱「休息不到4小時」！　朱麗蒨和女兒驚喜現身小巨蛋

劉德華馬拉松開唱「休息不到4小時」！　朱麗蒨和女兒驚喜現身小巨蛋

Andy二度反擊邪教7大指控！遭疑開會員YT賣課程　崩潰：我不是犯罪

Andy二度反擊邪教7大指控！遭疑開會員YT賣課程　崩潰：我不是犯罪

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

劉德華心疼揭「演唱會停辦內幕」！　含淚哽咽：有你們就夠了

劉德華心疼揭「演唱會停辦內幕」！　含淚哽咽：有你們就夠了

日本超巨I級女神要來台灣了！　「比基尼罩不住全溢出」驚人畫面曝

日本超巨I級女神要來台灣了！　「比基尼罩不住全溢出」驚人畫面曝

虞書欣新戲「開播9分鐘就全劇終」！一出場就死了　網錯愕：認真嗎

虞書欣新戲「開播9分鐘就全劇終」！一出場就死了　網錯愕：認真嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉德華3hrs演唱會遭PO網全程直播！「還是4K畫質」　YT影片1天60萬人看

小S大女兒美國讀書2月「超兇身材現形」！上衣包不住 中空腿根全看光

《玩很大》播10年「一哥首度上節目」！韓出外景被拍…坤達：不可能吧

陳喬恩摯友逝8年爆遭凌虐身亡「她痛心發聲」！　罕見動怒：太殘忍了

劉德華發問：沒人跳舞嗎...全場秒起立　老婆、女兒反應曝光！

石英「慈祥遺照曝光」告別式17日舉辦！　女兒林千鈺淚發訃聞提1請求

劉德華馬拉松開唱「休息不到4小時」！　朱麗蒨和女兒驚喜現身小巨蛋

Andy二度反擊邪教7大指控！遭疑開會員YT賣課程　崩潰：我不是犯罪

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

劉德華心疼揭「演唱會停辦內幕」！　含淚哽咽：有你們就夠了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

錦繡安寧, 張晚意

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 26歲網紅嫁杜拜豪門！富商尪「婚後列4鐵則」逼服從　網驚呼：黃金監獄
  2. 《茶金》女星機場發生意外！「被陌生人的粗心大意給毀了」：很不對勁
  3. 搶人妻又愛上妹妹！《錦繡安寧》張晚意5部不倫戀爆紅　網封：背德男神
  4. 一隻阿圓、飽妮、阿部瑪利亞出國全脫了！解放泳衣 超辣車頭燈被看光
  5. 專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光
  6. 安芝儇突現身大巨蛋應援林岱縈！　晚上再送驚喜「暖心舉動曝光」
  7. 林襄遭爆資源分最多「明年當隊長」！　李多慧空降內幕曝光...她哭了三天
  8. 石英「慈祥遺照曝光」告別式17日舉辦！　女兒林千鈺淚發訃聞提1請求
  9. 吳怡霈淚揭「主持費內幕」！爭取後被夭折 經紀人一看開價：太委屈
  10. 假婚宴真慶生！　小馬「印喜帖佈局」送老婆驚喜

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366