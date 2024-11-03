搶人妻又愛上妹妹！《錦繡安寧》張晚意5部不倫戀爆紅　網封：背德男神

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星張晚意長相溫潤儒雅，演起古裝來自帶貴公子氣場，相當耐看，擁有「三正五官」美譽：正經、正氣、正派，2016年出道起初都是演小角色，直到2023年在《長相思》中演出瑲玹一炮而紅，之後接連演出《柳舟記》、《錦繡安寧》成為古偶超夯男神，而他爆紅後演出的劇情多為「不倫禁忌愛」，被笑稱是「背德專業戶」，但因為又帥又癡情，實在讓人討厭不起來：「頂著最正直的臉談著最禁忌的愛！」

《喬家的兒女》喬二強

背德台詞：師傅，我稀罕妳！

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▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

在《喬家的兒女》中，張晚意扮演的喬二強一角深受歡迎，角色樸實善良，從小就失去母親，對已婚的師傅馬素芹（朱珠飾）從一開始心生依賴，到最後陷入情網，看到馬素芹遭受老公家暴，喬二強展現出保護慾，離婚後堅決要娶馬素芹，這段師徒戀備受非議，連父親都堅決反對，但兩人最終克服各種阻礙，共同走向幸福的結局。

▲張晚意飾演喬二強。（圖／翻攝自微博）



《長相思》瑲玹

背德台詞：（哭著對小夭說）我喜歡妳有錯嗎？我想和你長相守，有錯嗎？

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）



張晚意在《長相思》飾演西炎王瑲玹，與楊紫飾演的小夭是沒有血緣關係的兄妹，瑲玹對小夭的深情藏於心底難以啟齒，隱忍又不捨的演技令人動容，撕心裂肺的哭戲更是逼哭觀眾。

▲張晚意飾演瑲玹。（圖／翻攝自微博）



《我知道我愛你》趙晉

背德台詞：我喜歡她我就跟她表白，我知道她有男朋友。

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

張晚意在《我知道我愛你》中飾演寵物醫生趙晉，愛上和男友感情陷入僵局的花藝師許諾（孫怡飾），兩人同樣都遭父母逼婚，相同遭遇擦出愛火，趙晉只見了許諾3次就直率告白，不顧對方在還有男友的情況下展開追求。

▲張晚意飾演趙晉。（圖／翻攝自微博）

《柳舟記》崔行舟

背德台詞：妳若是有旁的男子，我是要殺人的！妳不是要風流一輩子嗎？那妳倒不如就選我，我陪妳風流一輩子！

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

張晚意在《長相思》飾演足智多謀的淮陽王崔行舟，救下女主角柳眠棠（王楚然飾演），誤以為是敵人的愛妾，為了誘敵現身，冒充是女主角的老公打探消息，卻在過程中墜入愛河，「搶人老婆求上位」的奧步被觀眾戲稱：「這哥不是背德戲不拍啊！」

▲張晚意飾演崔行舟。（圖／翻攝自微博）

《錦繡安寧》羅慎遠

背德台詞：誰要和妳做兄妹！

▲張晚意。（圖／記者田暐瑋製表）

張晚意在《錦繡安寧》擺脫一出生就是貴族的金湯匙人設，反而是飾演不被家族重視的私生子羅慎遠，和任敏飾演的羅宜寧相知相惜，共同對抗家族內的權謀與復仇，他發現對方不是有血緣關係的妹妹後，決定不再隱藏愛意，滿滿佔有慾讓觀眾陷入瘋狂，更有網友戲稱：「這哥不是親妹妹就能親妹妹。」

▲張晚意飾演羅慎遠。（圖／翻攝自微博）