柏靈頓熊正式成為英國公民　獲頒「熊熊護照」前往秘魯展開探險

記者蕭采薇／綜合報導

曾經與英國女王伊麗莎白二世共進下午茶的超可愛柏靈頓熊，即將在明年春節在大銀幕上與大家見面，從祕魯流浪到英國倫敦，終於在日前獲得英國公民的身份，英國政府正式頒發護照給這隻身穿藍色大衣的毛茸茸巨星。

▲《柏靈頓：熊熊去秘魯》劇組遠赴祕魯和哥倫比亞拍攝。（圖／索尼提供）

《柏靈頓：熊熊去秘魯》製片羅柏席爾瓦在外媒的訪問中提到：「我們寄信給內政部，詢問是否可以提供一本護照樣本讓我們拍攝，結果他們居然發回一本正式的護照，貨真價實的英國護照！」他笑道：「沒想到英國內政部其實蠻幽默的，性別標註為『熊』也是挺合理的。」

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▲柏靈頓熊拿到正式的、貨真價實的英國護照。（圖／索尼提供）

為了呈現出最寫實的冒險旅程，劇組遠赴祕魯和哥倫比亞拍攝，導演杜加爾威爾森更深入叢林深處的坦博帕塔國家保護區，「我差點踩到亞馬遜第二毒的毒蛇，又差點摸到跑過的蜘蛛，那也是可以毒死我的，然後又被子彈蟻咬，為了電影中的瘋狂冒險，我真的是豁出去了。」

▲《柏靈頓：熊熊去秘魯》柏靈頓熊終於可以回到娘家，拜訪親愛的露西姑姑。（圖／索尼提供）

有了這本得來不易的護照，柏靈頓熊終於可以回到娘家拜訪他親愛的露西姑姑，不過就在他與布朗一家抵達祕魯時，卻發現露西姑姑失蹤了，一場充滿冒險的華麗之旅就此展開。《柏靈頓：熊熊去秘魯》除了家喻戶曉的原始班底之外，更找來奧莉薇雅柯爾曼與安東尼奧班德拉斯加入這場瘋狂的旅程，《柏靈頓：熊熊去秘魯》將於2025年1月24日正式上映。