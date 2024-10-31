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快訊／好消息！劉德華演唱會突停辦　宣布「補辦日期」了

記者蔡琛儀／綜合報導

天王劉德華（華仔）原訂今（31日）要在台北小巨蛋舉辦睽違11年的演唱會，但因颱風康芮來襲，稍早宣布今晚演唱會停辦，讓大批早已在現場等候的華嫂們紛紛難過落淚，小巨蛋瀰漫一股低氣壓。稍早主辦單位超級圓頂再度發聲明，確認今晚場次將改至11月2日，也就是本週六中午12點舉辦，讓小巨蛋瞬間爆出陣陣歡呼聲，眾人轉怒為喜，甚至喜極而泣。

▲▼劉德華馬來西亞演唱會，李心潔、彭順夫妻到場。（圖／台灣映藝提供）

▲劉德華今演唱會臨時宣布停辦，讓大批粉絲無法接受。（圖／台灣映藝提供）

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超級圓頂表示，經過各單位協調，確定今晚場次延期至本週六中午12點舉辦，觀眾可以憑原票券的座位號入座。不過這也等於華仔週六當天將一口氣連唱兩場，對於63歲的他來說，體力將是一大考驗。

▲▼小巨蛋保全貼公告 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲小巨蛋保全貼延期公告。（圖／記者謝婷婷攝）

超級圓頂公告：

《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》10月31日晚上7:30pm場次補辦公告

原定10月31日晚上7:30pm場次，經過各單位協調，確定將於11月2日中午12時進行補辦（10:30am開放入場），請觀眾持原10月31日場次之票券及身份證入場，並依照原實名制票券上的座位號入座。

若因延期無法到場之觀眾，實名制票卷不得轉讓，10月31日場次將可全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月06日（週三）晚上11點59分，相關退票細節，我們將儘速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。

超級圓頂工作人員 2024.10.31

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