ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／劉德華突宣布停辦演唱會　粉絲崩潰哭一片怒罵：問題是北捷！

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）原訂今（31日）要在台北小巨蛋舉辦睽違11年的演唱會，但因強颱康芮來襲，稍早宣布今晚演唱會停辦，讓大批早已在現場等候的華嫂們紛紛難過落淚，小巨蛋瀰漫一股低氣壓。

▲▼劉德華馬來西亞演唱會，李心潔、彭順夫妻到場。（圖／台灣映藝提供）

▲劉德華今晚演唱會因颱風臨時宣布停辦。（圖／台灣映藝提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有粉絲哽咽大哭，表示：「我覺得我們安全沒疑慮，所以希望可以如期舉辦，我們從家裡車庫到小巨蛋停車場，自己評估安全無虞才會來。」也說：「希望媒體不要給主辦太大壓力，他們也公佈可以退票，我們自己評估安全無虞才會來，希望主辦單位還是跟捷運局討論，能如期舉辦。」

也有粉絲難掩怒氣與傷心，「有人覺得為何我們要冒危險，但每個人有自己的夢想，所以現在很想哭。」更直呼：「我只有買到今天，是好不容易才抽到，現在會覺得比沒有抽到更慘，好不容易抽到卻被取消，主辦已經很想讓我們參加，是北捷來干涉了，我覺得不合理。」認爲問題就是出在北捷身上。也有人說北捷為何現在要施壓，「就是北捷給的壓力，他有沒有問過我們？我們都是成年人了。」更說：我們都會自己承擔，我們是有智慧的人啊！」

▲▼劉德華停辦小巨蛋人潮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼劉德華停辦小巨蛋人潮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼劉德華停辦小巨蛋人潮。（圖／記者謝婷婷攝）

也有粉絲不滿表示，如果擔心大家安危應該昨天就要說，今天演唱會都要開始了才宣布，很多人前一天就從很遠的地方上來，「我覺得不行。」還有人突然高喊：「抗議！」

稍早超級圓頂表示，收到北捷通知，要求停辦今晚演唱會，「我們正積極和各單位討論是否及何時可補辦今日取消之場次，針對所有的觀眾造成不便，我們深感抱歉，並將受理10月31日場次全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月06日（週三）晚上11點59分。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

虎斑貓淡定抬單腳嗯嗯 牠扶好便盆避開「黃金」

推薦閱讀

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

5歲兒弄掉冰！店員免費補　吳奇隆3度回店「1暖舉」驚呆眾人

5歲兒弄掉冰！店員免費補　吳奇隆3度回店「1暖舉」驚呆眾人

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」！　她羞認：是我很喜歡的人

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」！　她羞認：是我很喜歡的人

快訊／好消息！劉德華演唱會突停辦　宣布「補辦日期」了

快訊／好消息！劉德華演唱會突停辦　宣布「補辦日期」了

清水健宣布結束20年AV生涯！　達人曝背後原因：我下巴都驚掉

清水健宣布結束20年AV生涯！　達人曝背後原因：我下巴都驚掉

快訊／急轉彎！劉德華演唱會倒數4.5小時　緊急停辦喊卡

快訊／急轉彎！劉德華演唱會倒數4.5小時　緊急停辦喊卡

直擊／劉德華突宣布停辦演唱會　粉絲崩潰哭一片怒罵：問題是北捷！

直擊／劉德華突宣布停辦演唱會　粉絲崩潰哭一片怒罵：問題是北捷！

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

直擊／劉德華宣布週六「一天唱2場」　粉絲哭了：老闆拜託讓我休假

直擊／劉德華宣布週六「一天唱2場」　粉絲哭了：老闆拜託讓我休假

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

被虧：不是人過的　63歲劉德華凍齡秘訣公開「1東西絕不喝」

被虧：不是人過的　63歲劉德華凍齡秘訣公開「1東西絕不喝」

11月生肖運勢全解析！蛇、猴有溝通危機　「2生肖」迎轉運契機

11月生肖運勢全解析！蛇、猴有溝通危機　「2生肖」迎轉運契機

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

5歲兒弄掉冰！店員免費補　吳奇隆3度回店「1暖舉」驚呆眾人

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」！　她羞認：是我很喜歡的人

快訊／好消息！劉德華演唱會突停辦　宣布「補辦日期」了

清水健宣布結束20年AV生涯！　達人曝背後原因：我下巴都驚掉

快訊／急轉彎！劉德華演唱會倒數4.5小時　緊急停辦喊卡

直擊／劉德華突宣布停辦演唱會　粉絲崩潰哭一片怒罵：問題是北捷！

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

直擊／劉德華宣布週六「一天唱2場」　粉絲哭了：老闆拜託讓我休假

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小嫻恢單2年「希望身邊有個人」　考前大病吞藥淚崩…吊點滴畫面曝
  2. 喬任梁去世8年死因掀陰謀論！　「瘋傳遭凌虐」父母痛心：二次傷害
  3. 劉德華演唱會不敵強颱停辦！　徐小可痛哭「吐真實心聲」阿Ben急安慰
  4. 直擊／劉德華宣布週六「一天唱2場」　粉絲哭了：老闆拜託讓我休假
  5. 劉德華曾被私生粉「趴床底一整天」　主動提秘婚風波認：以為可以
  6. 新婚3個月以為懷孕竟罹癌！32歲妻揭12次化療心路歷程
  7. 快訊／好消息！劉德華演唱會突停辦　宣布「補辦日期」了
  8. 胡瓜合體蔡阿嘎拍片「遭嗆很胖」！　看蘿拉A走千萬開示：要好好選人
  9. 柏靈頓熊成為英國公民！　真的獲發正式護照
  10. 直擊／劉德華突宣布停辦演唱會　粉絲崩潰哭一片怒罵：問題是北捷！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366