直擊／劉德華突宣布停辦演唱會　粉絲崩潰哭一片怒罵：問題是北捷！

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）原訂今（31日）要在台北小巨蛋舉辦睽違11年的演唱會，但因強颱康芮來襲，稍早宣布今晚演唱會停辦，讓大批早已在現場等候的華嫂們紛紛難過落淚，小巨蛋瀰漫一股低氣壓。

▲劉德華今晚演唱會因颱風臨時宣布停辦。（圖／台灣映藝提供）

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有粉絲哽咽大哭，表示：「我覺得我們安全沒疑慮，所以希望可以如期舉辦，我們從家裡車庫到小巨蛋停車場，自己評估安全無虞才會來。」也說：「希望媒體不要給主辦太大壓力，他們也公佈可以退票，我們自己評估安全無虞才會來，希望主辦單位還是跟捷運局討論，能如期舉辦。」

也有粉絲難掩怒氣與傷心，「有人覺得為何我們要冒危險，但每個人有自己的夢想，所以現在很想哭。」更直呼：「我只有買到今天，是好不容易才抽到，現在會覺得比沒有抽到更慘，好不容易抽到卻被取消，主辦已經很想讓我們參加，是北捷來干涉了，我覺得不合理。」認爲問題就是出在北捷身上。也有人說北捷為何現在要施壓，「就是北捷給的壓力，他有沒有問過我們？我們都是成年人了。」更說：我們都會自己承擔，我們是有智慧的人啊！」

▲▼劉德華停辦小巨蛋人潮。（圖／記者謝婷婷攝）

也有粉絲不滿表示，如果擔心大家安危應該昨天就要說，今天演唱會都要開始了才宣布，很多人前一天就從很遠的地方上來，「我覺得不行。」還有人突然高喊：「抗議！」

稍早超級圓頂表示，收到北捷通知，要求停辦今晚演唱會，「我們正積極和各單位討論是否及何時可補辦今日取消之場次，針對所有的觀眾造成不便，我們深感抱歉，並將受理10月31日場次全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月06日（週三）晚上11點59分。」