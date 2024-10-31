胡瓜合體蔡阿嘎拍片「遭嗆很胖」！　看蘿拉A走千萬開示：要好好選人

記者孟育民／台北報導

綜藝天王胡瓜踏入自媒體行列，開設YouTube頻道《下面一位》，日前31日上架最新一集，邀請到號稱「YouTube界長青樹」，是「胡瓜前輩」的蔡阿嘎，擁有經營網路17年的資深經驗和才剛踏入自媒體幾個月的新鮮人胡瓜形成強烈對比，胡瓜自嘲自己十萬訂閱時還拿出來揭牌真是在關公面前耍大刀，也把握機會和前輩討教一些小秘訣。

▲ 胡瓜合體蔡阿嘎拍片。（圖／下面一位提供）

胡瓜在節目上問起蔡阿嘎「AB合約」，更傻眼怎麼合作7、8年才發現，忍不住笑說：「你也沒多厲害！」蔡阿嘎表示是在對合作項目才東窗事發：「我們全部調查完，把所有廠商拉出來，到底做了幾個，發現20、30家的廠商他都動了手腳，我們就去律師蒐證完才請他來。」蔡阿嘎遭員工蕾拉A走千萬，胡瓜則表示：「要請到好的員工、會計才是最重要的，我相信我們底下員工都是非常善良的。」

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▲胡瓜和蔡阿嘎互動爆笑。（圖／下面一位提供）

節目最後讓兩位限時一分鐘玩快問快答，蔡阿嘎被問到今天第一次見面對胡瓜的印象，胡瓜馬上被虧「很胖」，隨後換到蔡阿嘎問到瓜哥對自己有什麼建議時，胡瓜也不甘示弱的回覆：「要好好選人」，馬上反擊的速度讓蔡阿嘎無法反應，兩人的互動充滿笑點也獲得滿堂喝采。

