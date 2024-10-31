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喬任梁去世8年死因掀陰謀論！　「瘋傳遭凌虐」父母痛心：二次傷害

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星喬任梁在2016年9月16日因憂鬱症輕生離世，得年28歲，當時消息震驚各界，更讓許多人感到惋惜。怎料，他已經過世八年，近日卻突然爆出關於他的死因陰謀論，有網友稱喬任梁因為被凌虐致死，所以遺體缺手、肚子癟掉，傳言讓其父母痛心發聲，而遭受攻擊的朱楨也強硬表示「會去報警」。

▲▼喬任梁28歲輕生逝世　父母5年後成「850萬網紅」。（圖／翻攝自微博／喬任梁）

▲喬任梁在2016年去世。（圖／翻攝自微博／喬任梁）

喬任梁的父母在貼文中表示，網路的謠言無疑對他們造成了二次傷害，他們雖然不願回憶，但卻被迫不得不回憶，「喬寶確確實實是因抑鬱症（憂鬱症）離開的。」喬任梁的父母提到，當時他們發現喬任梁的手非常腫，因此讓工作人員將兒子的手放在花中；至於照片中喬任梁的肚子和衣服上的愛心，他們說明：「衣服是新的，應該是折疊後留下的痕跡。本身喬寶就很瘦，加上去世後身體的肌肉會鬆弛，腸胃也會清空，肚子看起來就癟了下去。」

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喬任梁的父母坦言要去回想細節真的非常痛苦，但由於有心人不斷問這類問題，他們選擇公開說明，希望粉絲不要被帶風向，「如果你們看到這些謠言，或看到喬寶的遺體照，請幫我們一起檢舉。」

▲▼喬任梁死因掀陰謀論！「瘋傳遭凌虐」父母痛心：二次傷害。（圖／翻攝自微博）

▲喬任梁父母發聲。（圖／翻攝自微博）

另外，朱楨身為喬任梁的摯友，也莫名捲入此次的陰謀論。對此，朱楨表示：「拿一張不知來源的截圖，我都無從下手解釋。已經低調到半退網的我，沒有什麼價值讓你們這群噴子（酸民）再來搞我了。」要不喜歡自己的網友立刻離開。到了凌晨四點，朱楨再度發文，表示這麼多年來，他一直在照顧喬任梁的父母，對於有人造謠質疑他的為人感到憤怒，「2024年10月31日下午，我將會前往派出所報警，並通過視頻（影片）全程記錄，望周知。」

▲▼喬任梁死因掀陰謀論！「瘋傳遭凌虐」父母痛心：二次傷害。（圖／翻攝自微博／朱楨）

▲朱楨日前去探墓，並和喬任梁的父母合照。（圖／翻攝自微博／朱楨）

▲▼喬任梁死因掀陰謀論！「瘋傳遭凌虐」父母痛心：二次傷害。（圖／翻攝自微博）

▲朱楨發文。（圖／翻攝自微博／朱楨）

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