半月板破掉「十字韌帶也斷」急開刀！瑞瑪席丹近拍左膝：8個洞 痛吐心聲

記者潘慧中／綜合報導

混血女星瑞瑪席丹（Rima Zeidan）2017年曾奪金馬最佳新演員獎，隨後發行專輯，展現多樣才華。未料日前拍戲前，不只膝蓋半月板破掉，十字韌帶也斷掉，只能緊急開刀，她31日曝光膝蓋照報平安，「開始復健了，蠻痛的。」

▲▼瑞瑪席丹日前緊急開刀。（圖／翻攝自Instagram／rimazeidan51）



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瑞瑪席丹幾天前完成前十字韌帶重建、半月板縫合手術，原因是醫生說再不開刀就完蛋，「最害怕的事之一就是無法正常行動，更不用說平常那些激烈的運動，心情低落的時候無法讓身體盡情地流汗發洩，感覺少了一個重要的出口。」

▲瑞瑪席丹已順利完成手術。（圖／翻攝自Instagram／rimazeidan51）



照片中，可以看到瑞瑪席丹當時穿著藍色病服，躺在綠色病床上，左膝蓋不只被紗布裹住，還用護具固定住。雖然手裡抱著花束比YA，但她坦言「醒來的那一刻蠻痛」。

▲瑞瑪席丹日前分享術後照。（圖／翻攝自Instagram／rimazeidan51）



事隔幾天，瑞瑪席丹31日透露開始著手復建，近拍左膝蓋的「8個洞洞」直呼還是很痛。雖然知道這將是漫長的修復之路，但她相信左膝未來一定會更好，「謝謝大家的愛和關心。」

▲▼瑞瑪席丹31日PO出左膝近況照宣布踏上復健之路。（圖／翻攝自Instagram／rimazeidan51）

