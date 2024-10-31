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送別石英4天！女兒林千鈺深夜思父　「催淚歌詞」配慈祥身影逼哭影迷

記者張筱涵／綜合報導

資深演員石英30日傳出在台大癌醫中心離世，享壽82歲，女兒林千鈺堅強發聲證實「家父於10月27日下午3點45分，在家人陪伴下自然安詳辭世」。在爸爸離世4天的深夜，她翻閱著相簿思念著父親，將累積的快樂點滴放在眼裡，真情告白「爸爸，謝謝你」。

▲▼林千鈺 石英。（圖／翻攝自Facebook／林千鈺(鈺寶貝) ）▲▼林千鈺 石英。（圖／翻攝自Facebook／林千鈺(鈺寶貝) ）

▲林千鈺曬出一家人的合照，思念著父親石英。（圖／翻攝自Facebook／林千鈺(鈺寶貝) ）

林千鈺今（31日）深夜上傳由石英獨照或和和家人合拍的數張合照所組成的短影音，搭配〈這條小魚在乎〉，隨著歌詞「可是寶貝啊，人生又何止這樣，我們在世上是為了感受陽光，看日落潮漲，聽晚風將一切吟唱，樹葉會泛黃，萬物都如常」，一張張回憶閃過，她對父親的思念湧上，配文告白：「爸爸～謝謝你，我愛你，想你。」

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►林千鈺所製影片請點我。

▲▼林千鈺 石英。（圖／翻攝自Facebook／林千鈺(鈺寶貝) ）

▲石英生前總是笑口常開。（圖／翻攝自Facebook／林千鈺(鈺寶貝) ）

留言區中也湧入了許多石英的影迷，「謝謝石爸爸陪伴我們一起長大，他是個很棒的演員，懷念」、「值得令人尊敬的長輩，人生謝幕，謝謝你」、「從小看到大的石英爸一直都是帥氣慈祥開朗，願他一路好走」、「一路好走，石英爸爸，小時候看民視八點檔好喜歡他演的戲，很和藹可親的長輩」、「我從童年到當阿公都喜歡石英哥演的劇，謝謝你，一路好走，阿彌陀佛」。

〈這條小魚在乎〉完整歌詞

今天的天空依舊藍藍的
和昨天一樣完整地復刻
房間和心情依舊亂亂的
想整理卻又動彈不得

這樣的感覺已經好久了
都顯得一切太過平常了
好希望有人能夠陪陪我
如果可以再愛一愛我

像大海裡的小魚就這樣不停地游
被困在海裡找不到出口
只在做夢的時候才擁有一葉扁舟
能帶我去岸口

可是寶貝啊 人生又何止這樣
我們在世上 是為了感受陽光
看日落潮漲 聽晚風將一切吟唱
樹葉會泛黃 萬物都如常

我懂得你啊 你已經足夠堅強
偶爾小緊張 但還好沒有投降
將不安釋放 盡情去做美夢 一場
你從來都有翅膀
小魚也有自己的 海洋

可是我們啊 渺小的依然倔強
不同的臉龐 也懂彼此的勉強
規則和形狀 捆綁不了每次生長
未來雖無常 答案在路上

愛你所愛的 去完成你心所向
眼淚也閃亮 不是在為誰沮喪
抬頭看天上 將悲傷錯誤都原諒
不再害怕去遠方
小魚也有自己的海洋

你有屬於自己的模樣

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石英, 林千鈺

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