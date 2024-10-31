劉德華「無視康芮強颱」演唱會照辦！作家痛批：後果讓社會承擔

▲今日全台停班停課，劉德華演唱會卻宣布如期舉行。（圖／翻攝Focus Entertainment 映藝娛樂臉書）

圖文／CTWANT

強颱康芮逼近，暴風圈籠罩全台，而香港天王劉德華31日起要在小巨蛋唱4場演唱會，雖強碰颱風還是照常開唱。對此，知名作家批「把壓力轉嫁給整個社會承擔」。台北捷運公司說，持續跟主辦方協調中。而台北市長蔣萬安呼籲，颱風天非必要不要出門。

作家謝知橋在臉書發文批，「我覺得無視颱風，演唱會照常舉辦，美其名寵粉，實際上只是把颱風天可能發生的意外事件、交通問題、醫護壓力轉嫁給整個社會承擔而已。」

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北捷表示，持續跟主辦發協調延期，未來會將「颱風天」納入小巨蛋與主辦方的契約中。總經理黃清信指出，因應晚間人潮，已加開班車也調整班距，在北市颱風整備會議結束後，北捷會持續協調。

蔣萬安表示，依照契約颱風天是否舉行，由主辦方決定，而主辦也上報完整的退票機制，未來會請小巨蛋把颱風天納考量，颱風天非必要不要出門，造成受傷風險。

SuperDome超級圓頂在臉書發文，晚間7點半的演唱會如期舉辦，「若因颱風因素無法前來的觀眾，主辦單位超級圓頂與遠大售票已協同規劃受理10月31日場次全額退票（免收退票手續費），受理時間至11月04日（週一）晚上11點59分，相關退票細節將另行在超級圓頂臉書粉絲專頁公告。」

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