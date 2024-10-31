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被虧：不是人過的　63歲劉德華凍齡秘訣公開「1東西絕不喝」

記者蔡琛儀／綜合報導

63歲的香港天王劉德華（華仔）睽違11年，今天起終於將在台北小巨蛋一連演唱4天，4萬名「華嫂」全都期待不已。而他出道43年來，身材一直保養得宜，外貌也是數十年如一日的帥氣，而他的養生秘訣也曝光了。

▲▼劉德華。（圖／台灣映藝提供）

▲劉德華今起將在小巨蛋連唱四天。（圖／台灣映藝提供）

劉德華茹素超過10年，他的飲食相當克制，分享過自己每餐幾乎只吃7分飽，他曾在社群平台上分享一段吃晚餐影片，菜色包含炒青菜、多色蔬果總匯、五穀飯等等，整體份量小巧精緻，一旁則有一大壺熱飲，非常簡單且養生。而他用餐時每一口都細嚼慢嚥，桌面保持乾淨，只吃了近一半的量就開始收拾；他也分享過自己的減肥餐，菜色只有小黃瓜、木耳，以醬油涼拌調味，都是高膳食纖維食物，熱量極低卻能提供飽足感。

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▲劉德華養生晚餐菜單曝光。（圖／翻攝自Facebook／劉德華粉絲同學會）

▲劉德華曾分享自己的養生晚餐菜單。（圖／翻攝自Facebook／劉德華粉絲同學會）

而他過去為了維持身材，曾被好友王晶爆料10多年沒有吃過白米飯，甚至減肥時一整年都只吃麥片等高纖穀類，被王晶直呼：「那種日子不是人過的。」他當時還會搭配水煮雞肉和蔬菜，不過後來他跟著老婆朱麗蒨一起吃素，華仔說：「只要不是肉的我都吃，重點會挑選好的植物油，另外就是碳水、糖、鹽都少一點就可以了。」現在也會吃十穀米飯，他也說過：「不要吃那麼甜，吃得甜多會很容易老。」

▲▼ 劉德華。（圖／台灣映藝提供）

▲▼ 劉德華過去曾在演唱會上展現好身材。（圖／台灣映藝提供）

▲▼ 劉德華。（圖／台灣映藝提供）

此外，劉德華絕對不喝冰水，就算夏天也堅持飲用溫開水，至今已經超過30年沒碰冷飲，認為熱飲有助於血液循環，不容易讓人衰老。再加上規律作息，因他為了想接送女兒上學，晚上10點就寢，早上8點起床；家裡就有健身房，讓他更能維持運動習慣，才得以練出好身材，維持凍齡外貌，

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