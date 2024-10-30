黃聖依被富尪公開嫌「錢賺不夠」！他曝最害怕失去1物　全網看傻眼

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星黃聖依是「星女郎」之一，近日她與富商老公楊子近期在真人秀節目《再見愛人4》中直言婚姻遇到難題，黃聖依更透露曾因無法接受楊子的「長輩式管理」而動過離婚念頭。隨著節目進展，楊子的一些發言也引發熱議，尤其是當他質疑黃聖依的財務能力時，讓不少網友感到心疼，直呼她不該遭受這樣嫌棄。

▲黃聖依先前在節目上坦言想離婚。（圖／翻攝自微博）

在節目中，楊子以說教口吻討論黃聖依的事業與財務狀況，暗示她無法好好理財。他說道：「她沒有出現在各大銀幕或紅毯上。作為演員，財富能夠自己掌控嗎？誰能保證當下的收入和生活狀態可以維持多久？沒有一個人敢說自己能持續多久。」一席話讓網友不禁覺得他是在嫌棄黃聖依賺錢不足以支撐未來，認為楊子似乎希望她既能養家又能賺錢，批評他思想有嚴重的問題。

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▲楊子對黃聖依說教的方式讓許多觀眾不適。（圖／翻攝自微博）

節目中還進行了一場問答遊戲，當問到楊子最害怕失去的東西時，黃聖依開玩笑回答「錢」。然而楊子卻認真回應，表示最怕失去的是視力，因為「眼睛對我來說太重要了，失去它將是巨大打擊，畢竟我一生的愛好是收藏。」這意外的答案讓網友議論紛紛，認為楊子似乎對家人和伴侶的重視程度不如其他事物，對黃聖依表達同情。