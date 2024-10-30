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周湯豪親飛東京「幫舞者、模特兒買衣服」　店家派多人送上車超狂！

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪將於11月23、24日在台北小巨蛋開唱，他不僅是演唱會的主角，也是幕後的創意總監，負責設計演唱會的每個細節。他表示，為了將最好的狀態呈現給大家，他每天只睡三小時，並為此積極運動和戒澱粉。

▲▼周湯豪為演唱會到東京治裝。（圖／環球提供）

▲周湯豪為演唱會到東京治裝。（圖／環球提供）

而他近期也去了一趟日本東京取經，為接下來的表演添購了很多造型，並安排博物館和美術館的行程，藉由看展覽啟發創意靈感；去日本都一天當三天用的他他表示，這次的演唱會包括舞台上模特兒和舞者的服裝也都由他親自操刀，「在東京每天都是大袋小袋的，常常得先拿回飯店才能再繼續逛，有的店家甚至出動三、四個人力幫忙拿上車，相信在造型上肯定不會讓大家失望！」

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先前「REALIVE」演唱會屢獲國際獎項的肯定，這次「REALIVE(R2)特仕版」全面升級進化，不但有全新的特效和機關，也會演唱未發表的新歌，以及編排新的舞蹈，舞台背景全面升級，舞台設計也會更靠近觀眾，讓來的人完全融入成為演唱會中的元素。

▲▼周湯豪為演唱會到東京治裝。（圖／環球提供）

▲周湯豪是演唱會的創意總監。（圖／環球提供）

周湯豪形容自己每天都從被演唱會追著跑的夢中驚醒，但他自信滿滿地表示，「顛覆你對演唱會的想法！用靈魂生命提煉的自信作。」而上一次大受好評的「帽子舞」，他則語帶保留的說：「這次會再給大家一個驚喜，來了就知道！」最後也不忘提醒：「穿著白色 / 銀色打扮前來，先跟朋友約小酌，還有複習歌，然後放開來炸，會High爆！」

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