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許鈞鈞發律師聲明反擊！　遭控「感情詐騙」曬證據：一直被跟蹤騷擾

記者蔡宜芳／綜合報導

八點檔女星許鈞鈞30日被一名自稱已婚的匿名者爆料，控她「感情詐騙」，男方還稱自己3年來在她身上花了700萬。對此，許鈞鈞於稍早發出律師聲明，強調從未與已婚人士交往，更表示自己一直遭匿名者騷擾，此前已經報過警。

▲▼許鈞鈞遭控「感情詐騙」發律師聲明反擊！（圖／翻攝自Facebook／許鈞鈞Chun）

▲許鈞鈞30日被人夫控「感情詐騙」。（圖／翻攝自Facebook／許鈞鈞Chun）

許鈞鈞在聲明中強調，自己從未與任何已婚人士交往，或有任何超越社會交友範疇的行為，「過去、現在及未來均無匿名爆料者所稱『隱形男友』、『未來女婿』之說。」她也向對方喊話說：「倘該匿名爆料者為已婚人士，亦請潔身自愛，務以家庭為重。」

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許鈞鈞表示，該王姓匿名爆料者，不止一次透過手機簡訊或親自到許鈞鈞南投的老家，對其年邁的母親進行恐嚇。該人甚至威脅要在許鈞鈞的老家及工作場所掛上恐嚇旗幟，這種連續的恐嚇行為已經對許鈞鈞及其家人造成了恐慌，「本人前已委請律師就違反跟蹤騷擾防制法之犯罪行為函知警方偵辦。」

▲▼許鈞鈞遭控「感情詐騙」發律師聲明反擊！（圖／翻攝自Facebook／許鈞鈞Chun）

▲▼許鈞鈞曾因被恐嚇騷擾而報警。（圖／翻攝自Facebook／許鈞鈞Chun）

▲▼許鈞鈞遭控「感情詐騙」發律師聲明反擊！（圖／翻攝自Facebook／許鈞鈞Chun）

▲▼許鈞鈞遭控「感情詐騙」發律師聲明反擊！（圖／翻攝自Facebook／許鈞鈞Chun）

▲▼許鈞鈞遭控「感情詐騙」發律師聲明反擊！（圖／翻攝自Facebook／許鈞鈞Chun）

許鈞鈞說，自己在戲劇圈打拚超過十年，透過在各項戲劇領域的努力，已經有了穩定的經濟收入，從未有過、也沒有必要像匿名爆料者所說的那樣，主動要求他人贈送汽車或支付房屋貸款等，「為免占用公共資源做出以上聲明，對於不實指控本人將保留法律追訴權。為特委請律師代為聲明駁斥，澄清匿名爆料者所指謫、傳述之不實資訊。」

▲▼許鈞鈞遭控「感情詐騙」發律師聲明反擊！（圖／翻攝自Facebook／許鈞鈞Chun）

▲許鈞鈞聲明。（圖／翻攝自Facebook／許鈞鈞Chun）

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