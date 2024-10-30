「中邪阿姨」陳雪甄控制狂母監看！　巫建和情緒崩潰下戲痛哭

記者蕭采薇／台北報導

電影《默視錄》(Stranger Eyes)，現代人日常生活中的各種「監看/窺視」。除了金馬影帝李康生飾演的神秘偷窺者備受矚目，以「中邪阿姨」一角廣為觀眾認識的陳雪甄，在《默視錄》演出巫建和的控制狂母親也讓人印象深刻。

▲《默視錄》巫建和飾演愛女失蹤的爸爸。（圖／傳影互動提供）

陳雪甄和導演楊修華二度合作，她表示這角色對她而言很難演，不僅是因為這角色相對於外界機械式的監看，屬於人性化、有溫度的監看，也因為她私底下跟自己兒子相處像朋友，讓她花了不少時間研究如何詮釋和兒子感情疏離的監控型媽媽。

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此外，在片中演出舞蹈家的陳雪甄，除了隨時提醒自己保持姿態挺拔，戒菸已久的她也因為導演楊修華的一句話：「這角色應該是個老菸槍！」二話不說便重拾香菸，專業程度讓楊修華讚歎不已。

▲《默視錄》陳雪甄演出有控制狂的媽媽。（圖／傳影互動提供）



近來在多部影集中有亮眼表現的巫建和，在《默視錄》中飾演愛女失蹤的爸爸，不僅和李康生有氣氛詭譎的對戲，和母親陳雪甄、妻子林幻夢露都有情緒強烈的重頭戲，暗藏不可告人的一面。巫建和表示，他的角色是很壓抑的個性，不太表達自己的情感，他在開拍前花了許多時間揣摩某種情感面上的「抽離」。

巫建和回憶，他在新加坡拍攝期間都很進入角色狀態，直到有一場走在天橋上跟蹤李康生的戲，不知為何他突然有股情緒湧上，他努力將情緒壓下拍攝完，走出鏡頭後才將情緒宣洩出來，這段過程導演楊修華全看在眼裡，便默默走到他身旁拍拍他肩膀，一句話也沒有多說，剎那間他感覺到一股溫暖湧入，彷彿他和導演一起經歷了某段旅程。

▲《默視錄》，（左起）陳雪甄、巫建和、張子夫、林幻夢露。（圖／傳影互動提供）

而巫建和與陳雪甄的對戲從故事開端的單向溝通，到後段的雙向情感宣洩，有場兩人在家中抱頭痛哭的戲，巫建和更是深受感動：「拍攝那天窗外接近日落，忽然感受到雪甄姐的表演能量，用一種很溫暖的狀態包圍我。」兩人從疏離到坦誠相見的轉折讓導演楊修華十分滿意，《默視錄》將於11月7日於金馬影展盛大首映，11月9日在誠品電影院、11月10日在光點華山電影館分別舉辦兩場搶先影人場，場次於30日下午啟售。