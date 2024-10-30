橋本環奈「公園親吻」中川大志！牽手約會甜翻日網：像大學生一樣

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星橋本環奈有「千年一遇美少女」的封號，出道多年憑可愛直率形象擁有大批粉絲，2022年被爆與大1歲男星中川大志秘戀，雙方公司回應「私事交由本人處理」，被視為默認戀情，相隔2年，小倆口被直擊公園親吻，首度被拍到甜蜜同框！

▲橋本環奈被拍到公園親吻中川大志。（圖／翻攝自X）



據日媒《週刊文春》報導，橋本環奈正在拍攝NHK晨間劇《OMUSUBI》，為拍戲待在山口縣。而她被拍到工作休假日，與從東京趕來的中川大志約會，兩人在居酒屋用餐，手牽手離開店家後，到超商買調酒飲料，接著到公園邊喝邊聊天，有說有笑之間更嘟嘴親吻，這也是爆出戀情後首度被拍到親密照。

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除此之外，中川大志在公園廣場表演舞台劇，現場觀眾只有橋本環奈一個人，等於為女友一人演出。最後再回到飯店。

甜照雖然閃瞎一票網友，橋本環奈同時被爆職場霸凌，已經導致8個經紀人離職，還有人因此罹患適應障礙症。她在晨間劇片場的態度也有相關爆料，遭指對大部分工作人員視若無睹，但是對有頭銜有地位的工作人員，共演演員都很親切。再加上前次臨時缺席《神隱少女》倫敦首日登台公演，如今被爆是因為到倫敦觀光吃生蠔食物中毒導致，戀情加上負面爆料，日網一邊直呼「羨慕兩人像大學生戀愛」、「兩人在一起好像少女漫畫」，也有人衝擊橋本環奈疑似霸凌經紀人，「霸凌真的不行」、「感覺大家都很相信她所以不太相信這是真的」。

▲橋本環奈、中川大志約會照傳到海外。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

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