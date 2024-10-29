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蔡瑞雪分手孫麥傑再發聲！　駁豪門夢碎：不要誤會

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡瑞雪與微風廣場代言人、富二代男星孫麥傑去年大方認愛，但小倆口在今年7月爆出情變傳聞，當時兩人雙雙發聲闢謠，不過今（29）日女方卻突然發文宣布分手，同時也強調，「沒有豪門這件事，不要誤會。」消息曝光後，引發外界關注及討論。

▲▼蔡瑞雪分手。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲蔡瑞雪、孫麥傑去年雙雙認愛。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪在IG限動發文宣布與孫麥傑分手，並表達對大家關心的感謝，同時也強調，外界對她戀愛的種種揣測，尤其是關於「豪門」的流言並非事實，她澄清說道：「沒有豪門這件事。」藉此希望媒體和粉絲們不要誤會，更在文末表示「感恩的心。」顯示出即便她在分手後，仍懷抱感激，並不想因私人感情引發過多關注。

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▲▼蔡瑞雪分手。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲蔡瑞雪3個月前就爆出分手傳聞。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

事實上，蔡瑞雪與孫麥傑在去年被拍到當街牽手、相擁，雙方事後大方認愛，同時也會透過社群隔空放閃，不過今年7月卻傳出感情生變，男方的家人更被週刊爆料似乎不看好戀情，甚至還被發現，雖然與女友互相追蹤社群帳號，不過原本按讚貼文的紀錄都悄悄消失，進而讓分手傳聞甚囂塵上。

▲▼蔡瑞雪分手。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲蔡瑞雪今（29）日發文證實分手孫麥傑。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

面對分手傳聞受到外界關注，蔡瑞雪與孫麥傑事後都在社群發聲駁斥感情生變的謠言，其中女方更強調自己對奢華的生活從來都沒有憧憬，同時也表示，她和男友依舊很好，過著平凡簡單的日子，這種生活對他們來說就已經很幸福。她認為，感情並非建立在金錢的基礎上，因此在文中向大家呼籲，不要用金錢來衡量一個人，並感謝所有關心他們感情現況的人。如今宣布分手，再度掀起不小討論。

▲孫麥傑、蔡瑞雪在社群闢謠分手謠言。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun、snowbabyq）

▲孫麥傑、蔡瑞雪今年7月駁斥分手謠言。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun、snowbabyq）

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關鍵字

蔡瑞雪, 孫麥傑, 交往, 放閃, 分手, 情變

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