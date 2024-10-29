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柯淑勤腦麻女兒「想不開」　《在光裏的人》結局倒數…主角全淚崩

記者黃庠棻／台北報導

大愛醫療輕喜劇《在光裏的人》上週描述鳳為（柯淑勤飾）遭逢家庭變故，腦麻女兒吟淑（杜蕾飾）一時想不開，葉明憲循循善誘在病床開導讓留言區湧入一片淚海，「媽媽笑著安慰女兒卻轉身淚崩，這段太催淚了！」、「鳳為吟淑的遭遇看得好揪心」，收視更再創新高至1.04%，首度擠進台灣收視總榜前20。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》最新劇情賺人熱淚。（圖／大愛電視提供）

《在光裏的人》本週三（30日）即將迎來大結局，翁家明發現罹癌卻放不下鄉民、王傳一告別癌父淚崩、陽光村長霍正奇癱瘓，「三大淚點」讓劇迷呼籲「衛生紙準備一整包才行！」

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翁家明飾演的林繁幸醫生在大埔和鄉民累積深厚情誼，即使後來得知罹癌也捨不得離開，他回憶一場與劇中太太陳明真的對戲台詞，他說服妻子說，人走的時候留下的只有回憶，這些回憶代表了生活的價值，只希望人生最後一程有大埔鄉民記住，曾有個白髮蒼蒼的老醫生幫他們消除病痛、陪伴他們的人生，妻子為成全丈夫志業，只能含淚忍痛答應，這段夫妻對話讓翁家明拍戲時感動不已，下戲後情緒仍久久不散，認了「這場戲拍完，我的眼淚一直不自覺地流下來。」

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》翁家明得知自己罹癌。（圖／大愛電視提供）

王傳一劇中演的葉明憲醫生，治療癌父與大埔鄉民之間奔波，後期父親病況更加惡劣，一場他在車上與飾演父親的林志儒道別讓他印象深刻，透露「當時阿儒哥講了一段客家話我聽不太懂，但是他眼神跟表情的傳遞，就像是我在跟他告別一樣，那場戲後來我自己在車上是淚崩，哭到不能自己！」

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》翁家明得知自己罹癌。（圖／大愛電視提供）

而劇中霍正奇飾演凡事拚到最後一刻的村長，無預警倒下癱瘓，在病床上無法言語的表演讓工作人員都看哭，王傳一也透露和霍正奇對戲不禁眼眶紅，直呼「丁哥賦予這個角色的樣子，每次看都很想笑，但陪他最後一程時，我們就像是兄弟一樣，握著他的手，我的眼眶都泛淚。」

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》劇情賺人熱淚。（圖／大愛電視提供）

《在光裏的人》從前期的歡樂喜劇，讓許多觀眾都驚呼「這不是印象中的大愛劇」，到後期賺人熱淚的劇情，有笑有淚獲得好評。幕後推手來自首次擔綱製作人的「金鐘音效獎得主」余政憲與關兆宏，以及執導《日據時代的十種生存法則》並多次入圍金鐘導演獎的林宏杰。

▲《在光裏的人》余政憲。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》製作人余政憲。（圖／余政憲提供）

余政憲談起合作緣由，透露當初受到兩位醫師偏鄉行醫的故事所感動，但因為首度擔綱製作人沒有經驗，便找來20多年前就曾在《偵探物語》合作過的導演林宏杰與當初帶著余政憲入行的關兆宏製作人一起拍攝，直呼「大家都想給出一部不一樣的大愛劇，打破觀眾的刻板印象。」

▲《在光裏的人》余政憲。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》製作人余政憲。（圖／余政憲提供）

《在光裏的人》劇中運用大量動畫視覺效果，撞車、摔車場面毫不手軟，甚至出動武術指導、替身、吊車，讓主角王傳一吊鋼絲與對手打太極拳，更大量採用嘉義大埔鄉民作臨演，突顯了鄉親們的憨厚與人情味，沒有刻意強調大愛師兄師姐情懷，而是以純真、正能量的輕喜劇訴說故事裡的小人物，都突破了以往觀眾對大愛劇的傳統印象。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》劇情賺人熱淚。（圖／大愛電視提供）

導演林宏杰也表示「我們成功挑戰了喜劇裡很不容易挑戰的類型，就是正喜劇，我們沒有戲謔或是浮誇，反而是以人物的正面生活，他們所懷抱的夢想來做出生活裡的荒謬和期待，正喜劇很不容易，但我們做到了，這要歸功大愛電視長年累月的人文關懷基底，才構成這部全新的大愛劇」。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》劇情賺人熱淚。（圖／大愛電視提供）

而余政憲也發揮本業所長，特別創作片尾主題曲〈Illuminating Hearts〉，以全英文歌詞創作出勵志感人的溫暖歌曲，並邀請台藝大出身，以輕亮美聲融合傳統與現代唱法的新生代歌手蔡子萱演唱。歌詞提醒人們不管在黑暗中都要秉持正念與希望，以正面態度鼓舞人心，提醒人們面對生活挑戰時要保持積極，勇敢前行。

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