ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／10月30日星座運勢　雙子新事業「開創新視野」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：洽談生意順利
感情：求愛得到回應
財運：持續增加收入
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天秤

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：新事業新視野
感情：兩人重溫舊夢
財運：積極行動賺錢
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：處女

天秤座

工作：懂得讚美誇獎
感情：浪漫約會表白
財運：生意外來頻繁
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：信用品德良好
感情：學會忍讓包容
財運：發揮創業才能
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：射手

金牛座

工作：新的工作體驗
感情：踏上旅程開啟
財運：財務評估特準
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：獅子

處女座

工作：提高員工技能
感情：伴侶激情不斷
財運：投資理智思考
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：事業貴人運旺
感情：得到貴人助力
財運：善用稅收優惠
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：水瓶

天蠍座

工作：網拍經營順暢
感情：努力經營關係
財運：金錢入帳豐碩
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：雙子

雙魚座

工作：外出洽談獲利
感情：展現細微貼心
財運：有效管理債務
幸運色：棕色
貴人：射手
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：更多工作責任
感情：人際關係和諧
財運：可得豐厚獲利
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：天蠍

獅子座

工作：積極主動學習
感情：細心處理愛情
財運：懂投資有賺錢
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：雙魚

射手座

工作：大談人生經驗
感情：個人心態良好
財運：審慎評估風險
幸運色：藍色
貴人：金牛
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

飼主挖空獵人紙袋套2貓　Cos角色吃肉泥笑翻全網

推薦閱讀

台八女神許鈞鈞遭控感情詐騙！人夫怒討266萬賓士豪車…揭不倫戀

台八女神許鈞鈞遭控感情詐騙！人夫怒討266萬賓士豪車…揭不倫戀

巫苡萱驚爆球隊廁所「遭人偷裝針孔」！私密畫面全流出　揭對方變態行徑

巫苡萱驚爆球隊廁所「遭人偷裝針孔」！私密畫面全流出　揭對方變態行徑

「最美早餐店阿姨」竟出寫真　東半球現身　熟客驚呆了

「最美早餐店阿姨」竟出寫真　東半球現身　熟客驚呆了

才被小S轟愛遲到「大頭症」！男星再遭爆工作失聯　他下跪認：喝酒誤事

才被小S轟愛遲到「大頭症」！男星再遭爆工作失聯　他下跪認：喝酒誤事

200公分男被拍「回李多慧香閨」凌晨都沒離開！公司回應了 揭真實關係

200公分男被拍「回李多慧香閨」凌晨都沒離開！公司回應了 揭真實關係

台八女神被爆不倫！人夫幫許鈞鈞付房貸水電費…3年砸700萬列清單

台八女神被爆不倫！人夫幫許鈞鈞付房貸水電費…3年砸700萬列清單

展榮認上過心靈課程「吐真實感受」！力挺家寧揭私下互動：大家也想控制他

展榮認上過心靈課程「吐真實感受」！力挺家寧揭私下互動：大家也想控制他

琳妲解放比基尼「前後都挖空」！　一轉身激辣身材全看光

琳妲解放比基尼「前後都挖空」！　一轉身激辣身材全看光

林郁婷登金鐘遭爆「經紀人要求品牌付錢送珠寶」！　公關怒爆黑料

林郁婷登金鐘遭爆「經紀人要求品牌付錢送珠寶」！　公關怒爆黑料

「籃球女神」脫了！解放比基尼 水下被拍超羞畫面：在澳洲很自由

「籃球女神」脫了！解放比基尼 水下被拍超羞畫面：在澳洲很自由

家寧「秘月期POPOO」掀模仿潮！　孫生看不下去：覺得蠻不妥

家寧「秘月期POPOO」掀模仿潮！　孫生看不下去：覺得蠻不妥

許鈞鈞低調回應！曾吐「最近心情太沉重了」…涵碧樓慶生後全變了

許鈞鈞低調回應！曾吐「最近心情太沉重了」…涵碧樓慶生後全變了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台八女神許鈞鈞遭控感情詐騙！人夫怒討266萬賓士豪車…揭不倫戀

巫苡萱驚爆球隊廁所「遭人偷裝針孔」！私密畫面全流出　揭對方變態行徑

「最美早餐店阿姨」竟出寫真　東半球現身　熟客驚呆了

才被小S轟愛遲到「大頭症」！男星再遭爆工作失聯　他下跪認：喝酒誤事

200公分男被拍「回李多慧香閨」凌晨都沒離開！公司回應了 揭真實關係

台八女神被爆不倫！人夫幫許鈞鈞付房貸水電費…3年砸700萬列清單

展榮認上過心靈課程「吐真實感受」！力挺家寧揭私下互動：大家也想控制他

琳妲解放比基尼「前後都挖空」！　一轉身激辣身材全看光

林郁婷登金鐘遭爆「經紀人要求品牌付錢送珠寶」！　公關怒爆黑料

「籃球女神」脫了！解放比基尼 水下被拍超羞畫面：在澳洲很自由

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 愛莉莎莎沒事了！　21人質疑總統大選作票 ...全獲不起訴
  2. 歐陽妮妮懷孕7月「氣到PO文」！凌晨洩心聲：真難 身體變化現形
  3. 《七龍珠DAIMA》飲茶配音換掉他！　古谷徹「醜聞毀晚年」爆引退
  4. UNIS恕願錄影到一半「吐出帶血牙」！　急遮嘴笑曝：乳牙掉了
  5. 小孟老師／10月30日星座運勢　雙子新事業「開創新視野」
  6. 賭王女婿來台求醫！2天內「看完台大又獨奔振興」現身急診室全被拍
  7. 林郁婷登金鐘遭爆「經紀人要求品牌付錢送珠寶」！　公關怒爆黑料
  8. 200公分男被拍「回李多慧香閨」凌晨都沒離開！公司回應了 揭真實關係
  9. 許鈞鈞低調回應！曾吐「最近心情太沉重了」…涵碧樓慶生後全變了
  10. 台八女神被爆不倫！人夫幫許鈞鈞付房貸水電費…3年砸700萬列清單

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366