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還記得「泰國林志穎」嗎？42歲TAE現況曝光！　變身黑幫老大對打隋棠

記者蕭采薇／台北報導

動作影集《太太太厲害》隋棠和好久不見的「泰國林志穎」TAE（唐宸禹）在動作戲中火花四射，TAE對角色的投入讓隋棠忍不住笑說：「那場戲很難忘，我們鬥得你死我活，我真的用盡全力才能抵擋住他。」

▲《太太太厲害》隋棠和好久不見的「泰國林志穎」TAE對打。（圖／鹿路電影提供）

▲好久不見「泰國林志穎」TAE，在《太太太厲害》詮釋黑幫老大演上癮。（圖／鹿路電影提供）

睽違已久沒在台灣演出的TAE，在飾演黑幫老大時太進入角色，與隋棠的對打戲中，差點就直接戳瞎隋棠的眼睛。TAE說：「好險只是道具，不然不知道該怎麼賠。」隋棠也回憶拍攝：「我記得有場和Tae的戲，他有拿道具刀，因為彼此是近距離的搏鬥，刀刺向自己距離非常近，真的會很緊張。」

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隋棠接著表示：「因為只要距離或角度沒抓好，是很可能會受傷的。為了在鏡頭前看起來要是很俐落的，動作要記熟外也會需要一直保持非常專注的狀態，因為真的一個不小心就會受傷。」

▲《太太太厲害》隋棠和好久不見的「泰國林志穎」TAE對打。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》隋棠和好久不見的「泰國林志穎」TAE對打。（圖／鹿路電影提供）

而王陽明與胡宇威的對打戲更是拳拳到肉，兩人拍得既緊張又過癮，王陽明笑稱：「跟胡宇威拍武打戲很爽，兩個人拍完身上都是瘀青。」而胡宇威也稱道：「我們兩個打起來真的很舒服，沒有在手下留情。」令觀眾更期待接下來劇情的發展。

▲《太太太厲害》隋棠和好久不見的「泰國林志穎」TAE對打。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》胡宇威展現拳腳工夫。（圖／鹿路電影提供）

在本集劇情中，巧妙地安排了一場趣味十足的「男女酒局大PK」對照。三位太太坐在酒吧裡傾訴家庭和婚姻的艱難，無奈地互相取暖說著「當女人真的好難」。而在另一頭，三位爸爸則在酒精的催化下，討論身為男人在家庭中的壓力與苦衷。兩場戲穿插剪輯，既有笑點也充滿了溫馨，讓人更加貼近角色內心的真實情感。《太太太厲害》，每週六晚8點「愛奇藝國際版」首播，每週日晚8點「八大戲劇台」播出。

▲《太太太厲害》隋棠和好久不見的「泰國林志穎」TAE對打。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》男人們熱烈討論彼此在家庭中的壓力與苦衷，（左起）黃奇斌、王陽明、楊祐寧。（圖／鹿路電影提供）

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