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金馬漏網／曾沛慈拍照到一半「肩帶滑出」　張榕容台上秒出手幫解圍

記者蕭采薇／台北報導

第61屆金馬獎頒獎典禮將於23日登場，前一日入圍者齊聚金馬午宴，「最佳女配角」張榕容、曾沛慈、陸弈靜、劉奕兒一同現身。受訪時有個小插曲，張榕容突然開始擺弄曾沛慈的衣服，後來在沒追問下，才知道是曾沛慈肩帶不小心露出來，張榕容趕緊幫忙整理，戲裡戲外都是照顧人的「薩琳媽咪」。

▲金馬午宴「最佳女配角」入圍者：張榕容、曾沛慈、陸弈靜、劉奕兒。（圖／記者蕭采薇攝）

▲金馬61「最佳女配角」入圍者（左起）劉奕兒、張榕容、曾沛慈、陸弈靜。（圖／記者蕭采薇攝）

「最佳女配角」入圍者除了正在拍戲的楊貴媚外全員到齊，曾沛慈為了美美走上紅毯，已經飲食控制一段時間，透露典禮結束後最想做的事就是「大吃鹹酥雞」。劉奕兒則是因為前陣子在法國工作，配合當地飲食每天吃麵包和奶油，完全沒機會忌口。

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▲金馬午宴「最佳女配角」入圍者：張榕容、曾沛慈、陸弈靜、劉奕兒。（圖／記者蕭采薇攝）

▲曾沛慈為了美美走紅毯，已經飲控一段時日。（圖／記者蕭采薇攝）

劉奕兒在《女兒的女兒》中跟張艾嘉飾演母女，電影裡的模樣帥氣，戲外身穿白色露背禮服亮麗現身。不過電影上映後，不少人被她的帥T模樣迷倒，更有影迷稱她是「國民男友」。不過說到這稱號時，劉奕兒一度害羞說不出口，「這個我自己講很奇怪啦！」

▲金馬午宴「最佳女配角」入圍者：張榕容、曾沛慈、陸弈靜、劉奕兒。（圖／記者蕭采薇攝）

▲劉奕兒露出美背。（圖／記者蕭采薇攝）

張榕容過去曾三度入圍金馬影后，這次不演小清新，以《鬼才之道》裡霸氣的「鬼后」凱薩琳首度入圍最佳女配角。她說：「很開心《鬼才之道》被看到，最開心的是劇組受到肯定。」而以《白衣蒼狗》獲提名的陸弈靜已是第8次入圍，她平常心看待，「每次都像來演入圍者，隨緣啦！」

▲金馬午宴「最佳女配角」入圍者：張榕容、曾沛慈、陸弈靜、劉奕兒。（圖／記者蕭采薇攝）

▲張榕容以《鬼才之道》裡霸氣的「鬼后」凱薩琳首度入圍最佳女配角。（圖／記者蕭采薇攝）

「最佳新演員」林政勳、鄭又菲、湯詠絮、梁湘華也一起現身酒會，林政勳是恐慌症患者，他笑說：「明天我會先吞三顆藥再去現場。」梁湘華是《破浪男女》唯一入圍的演員，被笑稱是「全村的希望」，她透露同片演員包括吳慷仁、香港男星柯煒林都有傳訊息加油打氣。

年僅11歲的童星鄭又菲曾在《想見你》演出童年的黃雨萱，首次參演電影就以《BIG》的癌童角色獲得評審青睞，入圍最佳新演員。被問到準備什麼幸運物，她大方表示：「我自己就是自己的幸運物。」湯詠絮則是資深錄音師湯湘竹的女兒，這回父女倆這次一起入圍金馬，她說：「雖然是平常心，但其實有愈來愈緊張的感覺。」

 

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