丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」突披白紗！大6歲男友：很緊張

記者潘慧中／綜合報導

直播天后李明珊（丟丟妹）2023年離婚後，隔年2月認愛大6歲髮型師男友Tommy，喜獲許多祝福。沒想到，男友22日突然在社群網站上傳她披純白婚紗的美照，讓不少粉絲一度以為要結婚了，她最後才鬆口真相。

▲丟丟妹穿婚紗和男友合照。（圖／翻攝自Instagram／legend.tommy127）



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從Tommy的Instagram限時動態中，可以看到丟丟妹紮起頭髮，身穿平口白紗，展現與平常截然不同的面貌。聽到男友伸手問「妳願意嗎」，她笑回：「白癡喔！要嫁別人～。」

▲男友問丟丟妹「妳願意嗎」。（圖／翻攝自Instagram／legend.tommy127）



看著丟丟妹坐下來讓人繫上頭紗時，Tommy忍不住誇讚很漂亮，她則秒回「我今天要結婚啊」，讓男友一時無語、只能自嘲「我當伴郎很緊張欸」！

▲丟丟妹男友說很緊張。（圖／翻攝自Instagram／legend.tommy127）



丟丟妹搭上車準備前往下個地方時，Tommy繼續開玩笑說「我們經濟拮据啊，我們就這樣簡單的，也沒有禮車就這樣好不好」，直到抵達目的地，她才鬆口披婚紗的真相是要去拍片，讓男友失望地說：「害我開心一下。」

▲▼丟丟妹最後才澄清穿婚紗是要去拍片。（圖／翻攝自Instagram／legend.tommy127）

