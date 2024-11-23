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柯佳嬿挨轟不夠認真！《艾嘉食堂》製作人鬆口認了內幕：製造反差感

【人氣韓綜授權轉台版番外篇】柯佳嬿遭批準備不認真　B2認了為製造反差感

▲以《想見你》紅到韓國的柯佳嬿，在《艾嘉食堂》中擔任二廚，表現也備受關注。（泰坦星文創提供）

圖文／鏡週刊

集結張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿、王大陸等知名藝人，至泰國蘇梅島經營華人餐廳的實境秀《艾嘉食堂》，除了因取自韓國《尹食堂》官方授權製作受到關注，藝人表現也不斷掀起話題。

例如首集當PD詢問擔任二廚的柯佳嬿在家是否有練習廚藝時，她回「有煮菜跟切東西，但還沒做菜單上的」時，引來觀眾質疑不夠認真。製作人暨總導演陳彥銘（B2）指出：「其實他們都有練習，但這樣的橋段觀眾在同類型節目已看過無數次，為免產生預期心理，第一集剪接做了取捨，決定先不解釋，待後續集數再放入藝人早前練習的畫面，製造反差感。」

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還有觀眾留言，認為主廚張艾嘉已起床，外頭卻空無一人，似乎不夠尊重。B2解釋：「劇組原本約定6點開機，但張姐生理時鐘是5點起床，監控攝影機則是24小時開機。所以當張姐起床運動，工作人員透過監控發現時都嚇到，於是隔天提早5點開機。」

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▲B2製作台綜超過20年，樂見節目被觀眾批評討論。

B2笑說：「開錄第一天的確有些兵荒馬亂，但每天營業工作真的很累，連張姐都開始調整起床時間，不過睡得再晚，藝人們起床第一件事還是得去市場買菜備料。」

在台灣有超過20年綜藝資歷的B2，對於觀眾各種討論都樂觀看待。他分享從前在製作《康熙來了》，播出後同事固定打開PTT看留言，只要3到5分鐘看到出現「爆」字，就代表隔天收視率破1.2％，「我寧願觀眾什麼都罵，有討論代表有人看，更象徵節目具有指標性意義。」


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