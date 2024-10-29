Rosé〈APT.〉遭轟教壞小孩！　爆大馬政府開第一槍：傳播西方不良行為

記者田暐瑋／綜合報導

BLACKPINK成員Rosé日前與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作歌曲〈APT.〉，歌曲靈感來自南韓酒桌遊戲，歌詞「阿帕特、阿帕特～阿帕特、阿帕特～（APT. APT. APT. ～）」相當洗腦，卻遭馬來西亞政府批評歌詞帶有不良的西方文化，會影響青少年尚未發展成熟的認知。

▲Rosé新歌。（圖／翻攝自YouTube）

近日傳出馬來西亞公共衛生部門的「Public Health Malaysia」官方粉專發文抨擊〈APT.〉這首歌，認為在鼓勵傳播西方的不良文化，並指歌詞中的觀念與傳統東方價值觀相悖，例如歌詞唱到「在公寓舉辦派對」的情節，以及「我是想真的親親你」、「我要無限暢飲，跳到瘋狂，徹夜狂歡不停」等等，被認為可能會對年輕聽眾產生負面影響。

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該粉專表示，父母和教育工作者應關注流行文化中的西方影響，教育孩子理解和判別這些觀念，並警告雖然許多歌迷會為這首歌辯護，但重要的是要透過歌詞來判斷歌曲中隱藏的訊息。但也有網友反擊，指出該粉專根本不屬於官方管轄，認為是故意要抹黑Rosé。

▲Rosé。（圖／翻攝自Rosé Instagram）