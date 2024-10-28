Ado第二次世界巡迴2025年開跑！5月來台空降林口體育館

文／妞新聞

日本神秘歌姬Ado出道時便以《煩死了》紅遍全日，被封為「最強女高生中」的她，憑藉極具辨識度的沙啞嗓音，還有既狂野又收放自如的唱腔，圈粉無數。如今，Ado驚喜宣布即將在2025年盛大舉辦個人的第二次世界巡迴演場會，而「台北」更是再度出現在名單中！

▲Ado驚喜宣布即將在2025年盛大舉辦個人第二次世界巡迴演場會。（圖／X@Ado，下同）

10月24日迎來22歲生日的Ado，特別透過YouTube直播公開她的第二次世界巡迴《Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”》，消息一出便讓各國的粉絲們都激動不已。本次的世界巡迴，將從2025年4月於「埼玉超級競技場」開跑，預計巡迴超過30個都市，甚至將動員50萬人以上的粉絲到場，可說是日本藝人史上的最大規模！

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對於本次巡迴的命名，Ado則透露原本還在考慮是否選用「Spark」當作名稱。由於在英文「Spark a Revolution」中，這個單字有著點火、引爆、引發事件的含義。她表示：「如果第一次世界巡迴《Wish》象徵願望，那麼下一步我想作為日本人在世界燃起火苗。」如同火花般的炙熱，看似渺小卻擁有強大的力量，而Ado也想藉此成為某些事物的「契機」，因此將「Spark」翻成日文的「Hibana」。

在當前釋出的亞洲及澳洲巡迴名單中，也能驚見台北場將在2025年5月11日於林口體育館舉辦。雖然演場會資訊尚未完整公開，不過妞編輯將會在日後為大家帶來更多的演唱會最新消息，就讓我們拭目以待吧！

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