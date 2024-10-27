71歲鍾鎮濤告別演唱會「慘摔2次起不來」！　隊友急攙扶畫面曝光

記者劉宛欣／綜合報導

香港樂團溫拿（Wynners）成員包括譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強，並稱溫拿五虎，他們去年起以香港為起點，展開了長達一年多的巡演，經過上海、深圳、澳門、新加坡、吉隆坡、美國、馬來西亞等地的演出後，26日在廣州體育館完成了這場告別巡演的最終場。沒想到期間鍾鎮濤卻不慎在台上摔倒，嚇壞不少觀眾。

▲溫拿26日在廣州結束最後一場演唱會。（圖／翻攝自微博）

26日的演出中，現年已經71歲的鍾鎮濤不小心摔倒的影片在社群上引發熱議。影片中可以看到，鍾鎮濤表演時邊唱邊跳著，但因乾冰效果讓地板變得濕滑，導致他失去平衡跌倒在台上。隊友陳友立即上前扶他，譚詠麟隨即上前協助。不過，鍾鎮濤起身後仍未站穩，又再度摔倒，索性坐在地上稍作休息後才重新站起繼續演出，雖然連摔了兩次，但鍾鎮濤並無大礙，繼續投入演唱，讓粉絲鬆了一口氣。

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▲鍾鎮濤不慎在台上摔倒兩次。（圖／翻攝自小紅書）

告別演唱會不僅令現場氣氛感人至深，也讓不少網友感嘆溫拿成員的堅持與敬業。即便年齡增長，他們依然竭盡全力表演，與樂迷分享最後的舞台時光。成軍已經51年，成員們還笑稱若是他們20歲時加入現今的跳唱男團競爭，肯定也不會輸。

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