ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

71歲鍾鎮濤告別演唱會「慘摔2次起不來」！　隊友急攙扶畫面曝光

記者劉宛欣／綜合報導

香港樂團溫拿（Wynners）成員包括譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強，並稱溫拿五虎，他們去年起以香港為起點，展開了長達一年多的巡演，經過上海、深圳、澳門、新加坡、吉隆坡、美國、馬來西亞等地的演出後，26日在廣州體育館完成了這場告別巡演的最終場。沒想到期間鍾鎮濤卻不慎在台上摔倒，嚇壞不少觀眾。

▲鍾鎮濤不甚在台上摔倒兩次。（圖／翻攝自小紅書）

▲溫拿26日在廣州結束最後一場演唱會。（圖／翻攝自微博）

26日的演出中，現年已經71歲的鍾鎮濤不小心摔倒的影片在社群上引發熱議。影片中可以看到，鍾鎮濤表演時邊唱邊跳著，但因乾冰效果讓地板變得濕滑，導致他失去平衡跌倒在台上。隊友陳友立即上前扶他，譚詠麟隨即上前協助。不過，鍾鎮濤起身後仍未站穩，又再度摔倒，索性坐在地上稍作休息後才重新站起繼續演出，雖然連摔了兩次，但鍾鎮濤並無大礙，繼續投入演唱，讓粉絲鬆了一口氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鍾鎮濤不甚在台上摔倒兩次。（圖／翻攝自小紅書）

▲鍾鎮濤不慎在台上摔倒兩次。（圖／翻攝自小紅書）

告別演唱會不僅令現場氣氛感人至深，也讓不少網友感嘆溫拿成員的堅持與敬業。即便年齡增長，他們依然竭盡全力表演，與樂迷分享最後的舞台時光。成軍已經51年，成員們還笑稱若是他們20歲時加入現今的跳唱男團競爭，肯定也不會輸。

影片看這裡

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

走鐘獎爭議！百萬YTR微疼「輸給僅1支動畫頻道」　提質疑宣布不再參加

走鐘獎爭議！百萬YTR微疼「輸給僅1支動畫頻道」　提質疑宣布不再參加

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

演藝圈「兒子們到齊」！徐孝琳送走婆婆金守美　出殯痛哭：媽不要走⋯

演藝圈「兒子們到齊」！徐孝琳送走婆婆金守美　出殯痛哭：媽不要走⋯

家寧遭疑像邪教！　百萬YTR揭1陷阱「整個人被綁住」：陳桂林也救不了

家寧遭疑像邪教！　百萬YTR揭1陷阱「整個人被綁住」：陳桂林也救不了

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」大超時　慘遭工作人員架走

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」大超時　慘遭工作人員架走

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

Andy恢單首發聲「學習勇敢」！　分手家寧曝心境：我們都好好的

Andy恢單首發聲「學習勇敢」！　分手家寧曝心境：我們都好好的

害走鐘獎失控！　歐耶老師首發聲「真的搞砸了」…被提詞機Cue滾

害走鐘獎失控！　歐耶老師首發聲「真的搞砸了」…被提詞機Cue滾

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！邰智源台下表情凝重

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！邰智源台下表情凝重

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」！　無預警宣布成立個人頻道

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」！　無預警宣布成立個人頻道

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

走鐘獎爭議！百萬YTR微疼「輸給僅1支動畫頻道」　提質疑宣布不再參加

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

演藝圈「兒子們到齊」！徐孝琳送走婆婆金守美　出殯痛哭：媽不要走⋯

家寧遭疑像邪教！　百萬YTR揭1陷阱「整個人被綁住」：陳桂林也救不了

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」大超時　慘遭工作人員架走

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

Andy恢單首發聲「學習勇敢」！　分手家寧曝心境：我們都好好的

害走鐘獎失控！　歐耶老師首發聲「真的搞砸了」…被提詞機Cue滾

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鍾鎮濤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃子韜直播甜喊「好的老婆❤️」　網諷徐藝洋被抓把柄他秒怒：你有病！
  2. NanaQ前任「半夜傳訊息提分手」！　她被甩超錯愕：消失在我的世界
  3. 國光女神認「結束一段親密關係」！　梁云菲鬆口：分手不一定是悲傷
  4. 發文指家寧舉止怪異遭批「蹭熱度」！　孫生反擊澄清：目的是關心
  5. 與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了
  6. 米可白怕被讚美「有點懷疑自己」！　曝心結需克服：想躲在角落
  7. 老公去不了周董演唱會　妻喊話「求幫點1首歌」背後原因惹淚
  8. 粉絲質疑「崔敏煥性交易證據滿出來」　李洪基直球對決：你能負責？
  9. 最美童星「小羋月」15歲了！超仙近況曝光　陸網讚：國民閨女典範
  10. 金雞入圍／《周處》阮經天無緣影帝　《熱辣》賈玲爆冷槓龜「0提名」　

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366