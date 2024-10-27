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最美童星「小羋月」15歲了！超仙近況曝光　陸網讚：國民閨女典範

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸童星劉楚恬因6歲時在古裝劇《羋月傳》中飾演年幼「小羋月」一角，以自然純真的演技受到廣大觀眾的喜愛，可愛的軟萌臉蛋讓網友們齊聲呼籲「禁止整容」。隨著時間流逝，劉楚恬先前迎來15歲生日，近照曝光後，許多粉絲驚訝地發現昔日的小女孩已經成長為亭亭玉立的美少女，引發一片熱議。

▲劉楚恬已經15歲。（圖／翻攝自劉楚恬微博）

▲劉楚恬曾飾演孫儷小時候走紅。（圖／翻攝自微博）

劉楚恬在微博上分享了多張慶生照片，寫下「15歲生日快樂」，記錄下這個特別的日子。照片中，她身穿白色泡泡袖洋裝，一頭烏黑長髮自然披肩，手捧一束鮮花，對著鏡頭露出燦爛笑容。清秀的五官與小時候的模樣相似，絲毫沒有變化太多，然而臉上的嬰兒肥已逐漸退去，整體顯得更加成熟，並且也明顯抽高不少，從昔日的萌娃蛻變成一位氣質出眾的美少女。

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▲劉楚恬已經15歲。（圖／翻攝自劉楚恬微博）

▲劉楚恬已經15歲。（圖／翻攝自劉楚恬微博）

▲劉楚恬已經15歲。（圖／翻攝自劉楚恬微博）

這些生日美照一公開，立刻引來大批粉絲留言祝福。許多網友表示「果然是小時候美，長大後依然美！」、「15歲的少女，希望你永遠開心幸福，未來可期」、「生日快樂恬妞，大姑娘了」、「從小美到大，楚恬真是國民閨女的典範！」劉楚恬因《羋月傳》爆紅後，並沒有放棄學業，因此多年以來，包含電影、電視劇等不到10部，不過，她的動向仍然備受關注。

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