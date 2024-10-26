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黃偉晉神Cos《我英》荼毘！「相似度95%」婁峻碩嚇到：你好扯

記者劉宛欣／綜合報導

萬聖節即將到來，這個周末許多人扮裝上街參加活動，藝人黃偉晉歷年都費盡心力扮成各種熱門動漫角色，今年也一樣沒有例外，挑戰Cos前陣子剛完結的超人氣動漫《我的英雄學院》角色「荼毘」，掀起熱烈迴響。

▲黃偉晉今年扮成《我的英雄學院》荼毘。（圖／翻攝自偉晉IG）

▲黃偉晉今年扮成《我的英雄學院》荼毘。（圖／翻攝自偉晉IG、X）

偉晉今年扮成《我的英雄學院》角色「荼毘」，開心在Instagram、Threads發文：「等等會遇到轟焦凍或奮進人嗎？我會燒他們哦。」看得出是《我的英雄學院》的粉絲，還搭配了主題曲，影片一曝光之後，引起網友熱烈回應，同屬五堅情的好友婁峻碩驚訝留言「你好扯」，被他的用心度嚇到，張雨噥也表示「你好誇張，一年比一年厲害」。

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網友紛紛回應「為什麼你每年都可以扮的又帥又像？太誇張了，能超越你的只有黃偉晉」、「太強了吧！真的每年都在突破自己欸」、「可惡，我個人比較喜歡白頭髮時期」、「燒死我，謝謝」。事實上，偉晉每年萬聖節都會選擇當年度的當紅動漫角色，以往曾經扮過《鬼滅之刃》中的上弦之肆半天狗分身「憎珀天」以及《咒術迴戰》大反派「兩面宿儺」，都獲得了超高評價。

▲黃偉晉今年扮成《我的英雄學院》荼毘。（圖／翻攝自偉晉IG）

▲黃偉晉今年扮成《我的英雄學院》荼毘。（圖／翻攝自偉晉IG）

▲偉晉曾扮成憎珀天、宿儺。（圖／翻攝自偉晉IG）

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黃偉晉, 偉晉, 萬聖節, 我的英雄學院, 荼毘

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