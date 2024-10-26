楊乃文才被爆愛上牛肉麵名店老闆　演唱會又遭當眾求婚...直接打槍！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后楊乃文今（26日）重返北流舉辦「繆斯MUSE」演唱會，日前她被週刊爆料熱戀台北知名牛肉麵店的帥老闆，今現場有人喊她「乃文寶貝」，楊乃文妙回：「我不認識你，但是嗨！」聽到有人喊「我愛妳」，她直接拒絕，「我知道你愛我啦，但是我不愛你！」還有女粉絲高喊：「嫁給我！」楊乃文則酷酷地打槍：「絕對不可能，我喜歡男生！」

▲楊乃文今晚開唱。（圖／記者黃克翔攝）

楊乃文今晚演唱會以「光」為概念，透過光影、色彩的設計，創造千變萬化的舞台效果，為音樂醞釀出最適當的氛圍，開場她選唱〈We Across〉，緊接著連飆〈Monster〉、〈悔過書〉及招牌歌〈女爵〉，台下歌迷全紛紛跟著嗨唱。

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這套巡演歷時兩年又回到了北流，楊乃文笑稱：「一開始在台北，結束也在台北，其實我也只來過北流一次，我不記得這個場地那麼小。」聽到台下有觀眾大喊拱她唱大巨蛋，楊乃文笑回：「那個恐怕沒有我的地位（指位置），先讓給周杰倫，張惠妹。」又不忘對台下友人喊話：「台下我的朋友，不要再打給我的經紀人了，真的很難（指買周杰倫、張惠妹）。」意指她也搶不到天王天后的大巨蛋的門票。

▲▼ 楊乃文返場北流演出。（圖／記者黃克翔攝）

今晚她選穿川久保玲2024秋冬最新服裝，造型以解構與重組的手法來分離、增加衣服的結構，製造混亂感，黑色西裝外套的四個袖子可以任意穿著，搭配具層次感七分褲及紅色蕾絲襯衫，整體展現出暗黑且不被世俗所定義的搖滾繆斯精神，完全跟楊乃文的形象合而為ㄧ，此外，她也演唱〈離心力〉、〈祝我幸福〉、〈應該〉等抒情金曲連發，後半場演出也少不了〈Silence〉、〈我給的愛〉、〈Queen〉、〈靜止〉、〈未接來電〉、〈證據〉、〈星星堆滿天〉這些經典歌曲，以及《Flow》專輯中的〈墮落〉、〈思緒的盡頭〉、〈Flow〉、〈說不出口〉、〈Don’t Mind Me〉等共7首歌加入歌單。