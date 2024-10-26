ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊乃文才被爆愛上牛肉麵名店老闆　演唱會又遭當眾求婚...直接打槍！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后楊乃文今（26日）重返北流舉辦「繆斯MUSE」演唱會，日前她被週刊爆料熱戀台北知名牛肉麵店的帥老闆，今現場有人喊她「乃文寶貝」，楊乃文妙回：「我不認識你，但是嗨！」聽到有人喊「我愛妳」，她直接拒絕，「我知道你愛我啦，但是我不愛你！」還有女粉絲高喊：「嫁給我！」楊乃文則酷酷地打槍：「絕對不可能，我喜歡男生！」

▲▼ 楊乃文「繆斯MUSE」演唱會 台北最終場。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊乃文今晚開唱。（圖／記者黃克翔攝）

楊乃文今晚演唱會以「光」為概念，透過光影、色彩的設計，創造千變萬化的舞台效果，為音樂醞釀出最適當的氛圍，開場她選唱〈We Across〉，緊接著連飆〈Monster〉、〈悔過書〉及招牌歌〈女爵〉，台下歌迷全紛紛跟著嗨唱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這套巡演歷時兩年又回到了北流，楊乃文笑稱：「一開始在台北，結束也在台北，其實我也只來過北流一次，我不記得這個場地那麼小。」聽到台下有觀眾大喊拱她唱大巨蛋，楊乃文笑回：「那個恐怕沒有我的地位（指位置），先讓給周杰倫，張惠妹。」又不忘對台下友人喊話：「台下我的朋友，不要再打給我的經紀人了，真的很難（指買周杰倫、張惠妹）。」意指她也搶不到天王天后的大巨蛋的門票。

▲▼ 楊乃文「繆斯MUSE」演唱會 台北最終場。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 楊乃文返場北流演出。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 楊乃文「繆斯MUSE」演唱會 台北最終場。（圖／記者黃克翔攝）

今晚她選穿川久保玲2024秋冬最新服裝，造型以解構與重組的手法來分離、增加衣服的結構，製造混亂感，黑色西裝外套的四個袖子可以任意穿著，搭配具層次感七分褲及紅色蕾絲襯衫，整體展現出暗黑且不被世俗所定義的搖滾繆斯精神，完全跟楊乃文的形象合而為ㄧ，此外，她也演唱〈離心力〉、〈祝我幸福〉、〈應該〉等抒情金曲連發，後半場演出也少不了〈Silence〉、〈我給的愛〉、〈Queen〉、〈靜止〉、〈未接來電〉、〈證據〉、〈星星堆滿天〉這些經典歌曲，以及《Flow》專輯中的〈墮落〉、〈思緒的盡頭〉、〈Flow〉、〈說不出口〉、〈Don’t Mind Me〉等共7首歌加入歌單。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

推薦閱讀

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」嚴重超時　慘遭工作人員架走

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」嚴重超時　慘遭工作人員架走

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

眾量級家寧「被挖上心靈課」！酷炫揭友私下轉變：像卡到陰 偷臭真相曝

眾量級家寧「被挖上心靈課」！酷炫揭友私下轉變：像卡到陰 偷臭真相曝

走鐘獎／孫生現身先道歉　坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事

走鐘獎／孫生現身先道歉　坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事

走鐘獎主持人出大包！口誤70萬YTR「快生了」　尷尬畫面全播送

走鐘獎主持人出大包！口誤70萬YTR「快生了」　尷尬畫面全播送

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

才證實分手！眾量級家寧首露面　公主裝現身紅毯狀況曝光

才證實分手！眾量級家寧首露面　公主裝現身紅毯狀況曝光

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！　邰智源遭捕捉台下表情凝重

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！　邰智源遭捕捉台下表情凝重

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」嚴重超時　慘遭工作人員架走

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

眾量級家寧「被挖上心靈課」！酷炫揭友私下轉變：像卡到陰 偷臭真相曝

走鐘獎／孫生現身先道歉　坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事

走鐘獎主持人出大包！口誤70萬YTR「快生了」　尷尬畫面全播送

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊乃文

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃偉晉神Cos《我英》荼毘！「相似度95%」婁峻碩嚇到：你好扯
  2. 孫生5年前騷擾金針菇訊息遭翻出！　台上告白「我愛你」慘被打槍
  3. 楊乃文才被爆愛上牛肉麵名店老闆　演唱會又遭當眾求婚...直接打槍！
  4. 蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？
  5. 走鐘獎完整得獎名單／Joeman甩大麻風波奪年度創作者！山道猴子拿年度影片
  6. 《SCOOL》選手驚見「小王嘉爾」　現身機場「粉絲徹夜苦等」超感動
  7. 邰智源認害《木曜》解散「自然消失」！　無預警宣布成立個人頻道
  8. w-inds.橘慶太加碼「23蹲」邊喊：你是我寶貝！　全場女粉秒恢單
  9. AKB48 Team TP握手粉絲曝小心機　1招「又香又嫩」超誘人
  10. JPOP的初戀w-inds.來了！3千人擠爆TICC　老粉：哭到鼻涕黏在衣服上

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366