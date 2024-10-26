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《SCOOL》選手驚見「小王嘉爾」　現身機場「粉絲徹夜苦等」超感動

記者蔡琛儀／台北報導

《SCOOL》男團選秀除了以全民投票機制作為總決賽勝負關鍵外，也與直播平台合作人氣票選，其中首批由粉絲票選出的前7名人氣王賴耀翔、梁哲維、連兆緯、陳麒文、鄭元昕、李振浩、陳柏佑特別於於周末返台快閃48小時，在今天舉辦粉絲見面會，不僅換上學員制服大跳主題曲〈Dream of You〉，還與粉絲近距離互動玩遊戲；由於適逢選手陳麒文24歲生日，其餘6位選手及粉絲特別為他驚喜慶生，讓壽星本人感動紅眼眶。

▲▼《SCOOL》人氣選手返台快閃辦感謝見面會。（圖／天空娛樂提供）

▲《SCOOL》7名人氣選手陳柏佑（右起）、鄭元昕、連兆緯、賴耀翔、梁哲維、陳麒文、鄭元昕、李振浩返台快閃辦感謝見面會。（圖／天空娛樂提供）

談到三個月的訓練及比賽的過程中，賴耀翔很感謝YUJU，「她提到我聲音是能打動人的，並且會是想再看一次的舞台，對再次參加選秀節目的我來說是一個非常大的鼓勵。」而梁哲維則最感謝導師婁峻碩，「有一次的比賽評價後自己很迷惘灰心，當時婁老師特別跟我說：『你表現得很好，不需要依賴其他人給你feedback。』當下覺得很暖心，感覺像打了強心針一樣更有動力去準備接下來的比賽。」

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陳麒文則表示：「羅志祥老師在講評時，突然稱呼我『阿文』，讓當下聽到突然感覺很親切。」至於李振浩則感謝崔容俊及李洪基，「最印象深刻崔老師跟我說：『成為唱跳歌手，就是不能只是唱歌跳舞，還要展現歌曲的靈魂跟展現舞台魅力，重要的是，要能夠感染觀眾。』再來就是我第一次得到李洪基老師稱讚：『振浩唱歌蠻穩定的，聲音很適合這首歌。』到現在都記在心裡！」

▲▼《SCOOL》人氣選手返台快閃辦感謝見面會。（圖／天空娛樂提供）

▲▼賴耀翔與陳麒文。（圖／天空娛樂提供）

▲▼《SCOOL》人氣選手返台快閃辦感謝見面會。（圖／天空娛樂提供）

被問到彼此有無因為感情好而一起洗澡或一起睡在同一張床上？當中年紀最大、同時也是此次人氣票選第一名的賴耀翔笑說：「雖然寢室二樓有公共澡堂，但一起洗澡倒是沒有！」人氣第二名的梁哲維則默默自曝曾經太累，跟誠太睡在同一張床上，年紀最小的帝翁與陳加樂感情很好，也常睡在一起。提及男子宿舍間的趣事，大家說因為有時候練舞完常打赤膊，被問到誰的身材最好？大家公認賴耀翔腹肌最猛。

對於比賽以來網友的稱讚及批評言論，人氣選手之一的連兆緯表示：「拿到手機的時刻，都是看自己的舞台表現如何，反而比較少看網友留言。」至於李振浩則透露自己剛好相反，「我很喜歡看網友留言，不喜歡你的跟特別喜歡你的留言都看，不好的評論可以當成檢討自己的動力。」被問到老闆張鈞甯是否常傳訊關心？李振浩笑說：「手機一打開來就收到鈞甯姐定期留言，會問我最近過的怎麼樣，心裡暖暖的！」

▲▼《SCOOL》人氣選手返台快閃辦感謝見面會。（圖／天空娛樂提供）

▲▼連兆緯、李振浩。（圖／天空娛樂提供）

▲▼《SCOOL》人氣選手返台快閃辦感謝見面會。（圖／天空娛樂提供）

被稱為「小王嘉爾」的陳柏佑，透露在飛回桃園機場時竟然遇到粉絲等候接機，他靦腆地表示：「蠻意外的！聽說他們從凌晨一點多等到我下飛機，很謝謝他們。」他也表示自己目前積極練壯中，透露最近為了往後的任務在鍛鍊身材，「目前只有四塊肌，上面兩塊比較明顯！」此外，《SCOOL》宣布總決賽將前進高雄巨蛋舉辦，於11月30日舉辦總決賽、12月1日則進行見面會，一連兩天熱鬧開趴，門票將於11月9日開賣，詳洽KKTIX。

▲▼《SCOOL》人氣選手返台快閃辦感謝見面會。（圖／天空娛樂提供）

▲▼「小王嘉爾」陳柏佑、梁哲維。（圖／天空娛樂提供）

▲▼《SCOOL》人氣選手返台快閃辦感謝見面會。（圖／天空娛樂提供）

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