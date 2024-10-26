走鐘獎／千千曝「最大幕後難關」！　呱吉無奈認：沒政府支持差很多

記者劉宛欣／綜合報導

第6屆走鐘獎於26日登場，今年典禮重回台北，在台大體育館盛大舉行，紅毯由拿拿摳、蓋瑞主持，紅毯的最後一組人馬就是最大功臣走鐘獎委員會，呱吉、6tan、阿滴、Dcard Akimo、千千、哲哲一起進場，受訪時被問起走鐘獎籌備過程遇到的最大困難，千千坦言是場地問題，呱吉也補充表示走鐘獎不如三金有政府支持，差很多。

▲委員會坦言沒有政府支持，遇上很大困難。（圖／翻攝YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

委員會成員們走上受訪區時，被問起「遇到什麼樣的困難？」千千尷尬開口坦言是「場地」，一旁呱吉馬上補充「場地很難喬，畢竟跟三金不一樣，沒有政府支持，所以場地排序一定比較後面，沒辦法，所以很遺憾的，我們今天不小心跟同志大遊行撞了」，不過語畢馬上被主持人拿拿摳吐槽「去年也撞阿，你不要在那邊牽拖」，呱吉則馬上笑著承諾「明年絕對不撞了！」

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▲千千尷尬表示場地非常難喬。（圖／翻攝YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

走鐘獎辦到第六屆，26日下午開始在台大體育館隆重登場，眾多觀眾關注。雖然場地可容納約5千人左右，但礙於今年活動門票採取收費制，未如往年般免費開放，導致門票銷售狀況不如預期，PTT鄉民發現門票到今天仍有四個區域還沒有賣完，直言「收費決策太傷了」。