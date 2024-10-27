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曹佑寧認：今天出門也有KISS GOODBYE！　玩鬼屋嚇到要打人

記者蕭采薇／台北報導

曹佑寧主演新片《鬼們之蝴蝶大廈》近日展開宣傳，他上節目時自爆情侶相處細節，包括和女友王淨常住在一起，出門前還會KISS GOODBYE。26日他出席電影試膽場，被問及此事仍害羞的說：「我是很誠實的人，今天當然還是有（擁吻）。」

▲曹佑寧、尹馨、錢人豪26日出席《鬼們之蝴蝶大廈》沈浸式試膽場。（圖／劇匯文創提供）

▲曹佑寧、尹馨、導演錢人豪出席《鬼們之蝴蝶大廈》沈浸式試膽場。（圖／劇匯文創提供）

曹佑寧坦言，雖然那天受訪一不小心說了太多，但女友看到之後也沒有說什麼，「情侶之間都有儀式感，我們一向比較坦誠！」而當天電影在西門威秀舉行電影試膽場，曹佑寧分享自己玩鬼屋時覺得恐怖刺激，有時候還會嚇到要打人，「會有個衝動想要打下去！記得要忍住雙手！」

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▲曹佑寧、尹馨、錢人豪26日出席《鬼們之蝴蝶大廈》沈浸式試膽場。（圖／劇匯文創提供）

▲尹馨與曹佑寧在影廳外發送城隍爺加持過的平安符小福票給觀眾。（圖／劇匯文創提供）

尹馨與曹佑寧26日為《鬼們之蝴蝶大廈》試膽場活動揭開序幕，電影院外不僅重現片中蝴蝶大廈的場景，在觀影過程也有聽覺、視覺、觸覺的三重體驗，票價運用片中613號房的神秘數字訂為613元，門票銷售一空。尹馨與曹佑寧也在播映結束後，在門口親手把經由台灣府城隍爺加持過的平安符小福票送給觀眾，除了幫大家壓驚外，也為來觀影的粉絲們祈福。

▲曹佑寧、尹馨、錢人豪26日出席《鬼們之蝴蝶大廈》沈浸式試膽場。（圖／劇匯文創提供）

▲尹馨、曹佑寧在影廳外發送平安符小福票給觀眾。（圖／劇匯文創提供）

試膽場活動還有另一高潮，便是由本片的特化指導儲榢逸巧手打造的「安心亞仿妝女鬼」也現身在戲院，而曹佑寧差點被這位女鬼嚇到。曹佑寧說，因為我跟安心亞在片中有一個很深的連結，所以看到這個仿妝女鬼有特別不一樣的感受。

▲曹佑寧、尹馨、錢人豪26日出席《鬼們之蝴蝶大廈》沈浸式試膽場。（圖／劇匯文創提供）

▲曹佑寧說想帶朋友來體驗試膽場。（圖／劇匯文創提供）

由於安心亞飾演的角色是跳樓自殺，因此整個臉是呈現潰爛黏膩的質地，特化指導儲榢逸表示，這個妝容花了最久的時間完成，每次畫都要花5個小時，加上這個角色是面部著地，臉與地板需要做一個牽絲的連結，所以光要做出這個效果，安心亞就必須趴在地上超過30分鐘，十分辛苦。《鬼們之蝴蝶大廈》將於11月1日上映。

 

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曹佑寧, 尹馨, 鬼們之蝴蝶大廈

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