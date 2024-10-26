ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃曉明女友評歌「丟人」疑與Angelababy有關！她無奈：陶喆是煙霧彈

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星黃曉明網紅女友葉珂，在直播時脫口而出評論伍佰的歌「猥瑣」，又指陶喆和蔡依林合唱的〈今天妳要嫁給我〉「很丟人」，引發軒然大波。對此，謝和弦前妻Keanna（戴一軒）近日在Threads上分析葉珂的一番言論，認為原因很可能與黃曉明前妻Angelababy（楊穎）有關，無奈表示「陶喆只是別人陰陽怪氣的無辜煙霧彈」。

▲葉珂（右）覺得陶喆的歌丟人疑似與楊穎（左）有關。（圖／翻攝自楊穎工作室、葉珂微博）

▲葉珂（右）覺得陶喆的歌丟人疑似與楊穎（左）有關。（圖／翻攝自楊穎工作室、葉珂微博）

Keanna近日在Threads上發文透露，自己原先也不懂葉珂為何在直播說〈今天妳要嫁給我〉丟人，接著表示「直到我知道這首歌是2015年Angelababy演出的電影 《新娘大作戰》的片尾曲後，我好像明白了什麼。」對此他指出「陶喆只是別人陰陽怪氣的無辜煙霧彈」，留言處她還曬出歌曲播放中的截圖「馬上聽起來，哼！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葉珂（右）覺得陶喆的歌丟人疑似與楊穎（左）有關。（圖／翻攝自楊穎工作室、葉珂微博）

▲Keanna貼文。（圖／翻攝自Keanna Threads）

此前，葉珂脫口伍佰的歌猥瑣、〈今天妳要嫁給我〉很丟人，引起輿論群起撻伐，陶喆24日出席知名服裝品牌活動，被問到此事，坦言有聽說，「完全沒有在理她說什麼，大概有聽到這個形容，但是我就做自己的音樂就好。」進一步表示：「這首歌在演唱會的時候，大家說就很像一個很大的婚禮的感覺，我覺得氣氛非常好。」對於葉珂的言論絲毫不在意，相當大氣。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

推薦閱讀

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

走鐘獎／孫生現身先道歉　坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事

走鐘獎／孫生現身先道歉　坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事

走鐘獎主持人出大包！口誤70萬YTR「快生了」　尷尬畫面全播送

走鐘獎主持人出大包！口誤70萬YTR「快生了」　尷尬畫面全播送

眾量級家寧「被挖上心靈課」！酷炫揭友私下轉變：像卡到陰 偷臭真相曝

眾量級家寧「被挖上心靈課」！酷炫揭友私下轉變：像卡到陰 偷臭真相曝

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

才證實分手！眾量級家寧首露面　公主裝現身紅毯狀況曝光

才證實分手！眾量級家寧首露面　公主裝現身紅毯狀況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

走鐘獎／孫生現身先道歉　坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事

走鐘獎主持人出大包！口誤70萬YTR「快生了」　尷尬畫面全播送

眾量級家寧「被挖上心靈課」！酷炫揭友私下轉變：像卡到陰 偷臭真相曝

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Keanna, 黃曉明, 葉珂, 陶喆, Angelababy

讀者迴響

最新新聞更多

  1. FTISLAND高雄開唱⋯李洪基唱到一半哭了！　催淚承諾：會守護團體
  2. 走鐘獎／「山道猴子」作者本尊現身！　聊天室嗨翻暴動：這怎麼輸
  3. 直擊／田馥甄當眾「甜蜜和他牽手」！　田媽也超愛：有他太幸福
  4. 黃明志遺照出現走鐘獎！他現身喊話創作者　畫面一轉辣妹坐Joeman大腿
  5. 楊麗音驚曝「家族失智症基因」　媽媽開冰箱：不知道魚長怎樣
  6. 走鐘獎／千千曝「最大幕後難關」！　呱吉無奈認：沒政府支持差很多
  7. 直擊／田馥甄冒雨仙氣開唱　「一出場就2度拐到腳」險滑倒全場嚇呆
  8. 「台八女神」張家瑋宣布離開台灣！　陳美鳳不捨擁別：勇敢去飛
  9. 李多慧自爆將在台開創事業　喝手搖飲必喝全糖　最愛飲料曝光
  10. 「獨臂刀王」王羽離世兩年！　女兒捐贈珍貴遺物：電影是爸爸的家

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366