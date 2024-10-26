黃曉明女友評歌「丟人」疑與Angelababy有關！她無奈：陶喆是煙霧彈

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星黃曉明網紅女友葉珂，在直播時脫口而出評論伍佰的歌「猥瑣」，又指陶喆和蔡依林合唱的〈今天妳要嫁給我〉「很丟人」，引發軒然大波。對此，謝和弦前妻Keanna（戴一軒）近日在Threads上分析葉珂的一番言論，認為原因很可能與黃曉明前妻Angelababy（楊穎）有關，無奈表示「陶喆只是別人陰陽怪氣的無辜煙霧彈」。

▲葉珂（右）覺得陶喆的歌丟人疑似與楊穎（左）有關。（圖／翻攝自楊穎工作室、葉珂微博）

Keanna近日在Threads上發文透露，自己原先也不懂葉珂為何在直播說〈今天妳要嫁給我〉丟人，接著表示「直到我知道這首歌是2015年Angelababy演出的電影 《新娘大作戰》的片尾曲後，我好像明白了什麼。」對此他指出「陶喆只是別人陰陽怪氣的無辜煙霧彈」，留言處她還曬出歌曲播放中的截圖「馬上聽起來，哼！」

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▲Keanna貼文。（圖／翻攝自Keanna Threads）

此前，葉珂脫口伍佰的歌猥瑣、〈今天妳要嫁給我〉很丟人，引起輿論群起撻伐，陶喆24日出席知名服裝品牌活動，被問到此事，坦言有聽說，「完全沒有在理她說什麼，大概有聽到這個形容，但是我就做自己的音樂就好。」進一步表示：「這首歌在演唱會的時候，大家說就很像一個很大的婚禮的感覺，我覺得氣氛非常好。」對於葉珂的言論絲毫不在意，相當大氣。