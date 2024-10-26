眾量級家寧「被挖上心靈課」！酷炫揭友私下轉變：像卡到陰 偷臭真相曝

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「眾量級」家寧25日在個人頻道上傳首支影片後，被網友挖出日前參加心靈課程一事，掀起高度討論。事隔幾小時，不克出席走鐘獎的酷炫突然發文表示，「對不起，打死我都不會去上心靈課程。」

▲家寧被網友挖出日前參加心靈課程一事。（圖／翻攝自翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



酷炫坦言身邊一堆朋友上完心靈課程後，「像卡到陰」，其中有些人開始不認真工作，有些人甚至沒了賺錢的動力，他雖然知道這是個人選擇，「但一夕之間的轉換我是嚇到的。」

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▲▼酷炫分享非同行朋友上完心靈課程的模樣。（圖／翻攝自Threads、Instagram／kevin0204660）



酷炫透露那些人「都套上了一層正能量的膜」，主動關心後，卻只得到「假笑跟你說我現在過得很好」的回覆。他表示只有少數人能將心靈課程好的部分，實際用於生活中，並且不被影響的意志人，「出來正常的沒剩幾個。」

▲▼酷炫澄清沒有在偷臭。（圖／翻攝自Instagram、Threads／kevin0204660）

被懷疑是否在偷臭時，酷炫在留言區解釋身邊有很多非同行的友人上過心靈課程，「並不是在臭誰」，而他本身不願意上的主因是「我覺得我腦偏弱一定挺不住」。