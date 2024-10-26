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就是不誇兒子謝展榮得金鐘！謝祖武「過6天終於發聲」　31字洩驚喜心情

記者田暐瑋／綜合報導

新生代演員謝展榮是謝祖武兒子，年僅21歲就以《有生之年》奪下第59屆金鐘獎最具潛力新人獎，謝祖武過去評分兒子表現只有61分，反應十分淡定，直到25日才在臉書首發文，對兒子的成就表示肯定和喜悅。

謝祖武先前得知兒子謝展榮入圍新人獎後，評價兒子演技僅「61分」，連得獎後也反應冷靜，直到25日他終於在臉書發文：「恭喜《有生之年》榮獲六項大獎，真的是實至名歸，我也覺得與有榮焉。」雖然一樣未提到兒子名字，但顯示的心情狀態是「開心」，顯見對兒子的滿滿驕傲。

▲▼2024愛不止息慈善晚會-謝祖武。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝祖武。（圖／記者黃克翔攝）

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▲謝祖武誇兒子。（圖／翻攝自謝祖武臉書）

▲謝祖武誇兒子。（圖／翻攝自謝祖武臉書）

謝祖武先前被問到兒子入圍，表示：「不管看不看好，還是演員的本質把戲演好了，入圍是屬於一種緣分，這個開心一下就好了，接下來是要把工作做好。」對兒子相當嚴格，更直言謝展榮在《有生之年》表現只有「61分！」僅是比及格多1分，但隨後笑說：「我頂多也只是62分而已。」

謝展榮在得獎致詞時，感謝導演、同劇演員及幕後團隊，「沒有你們也不可能有我！」並鼓勵所有後輩：「只要努力就有可能。」最後更高舉獎杯，向所有懷疑他的人宣示：「給所有不看好我的人，看好了！」唯獨沒有謝謝爸爸，到後台受訪時才趕緊補充。

▲▼ 15戲劇節目最具潛力新人獎-謝展榮/有生之年。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝展榮。（圖／記者黃克翔攝）

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