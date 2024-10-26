許富凱池上開唱「狼狽畫面曝光」　他笑：出道14年第一次遇到

記者蔡琛儀／台東報導

「池上秋收稻穗藝術節」今年邁入第16屆，由金曲歌后田馥甄、金曲台語歌王許富凱將在今、明兩天於池上天堂路開唱，前幾天雖然天氣不佳，許富凱前天總彩時更頂著強烈風雨，還幫忙扶著雨棚的模樣超克難，但今池上不僅不再下雨，甚至太陽也出來露臉，今早的記者會上，許富凱笑說出道14年來從沒遇過這狀況，也擔心麥克風聲音會散掉，「我只覺得說這到底要怎麼唱，之前好像沒這麼大的風雨狀況，可能就是大自然用最熱情的方式迎接，就隨它去吧！」

▲▼許富凱前天冒著風雨彩排的畫面曝光，他坦言出道以來從沒遇過。（圖／記者蔡琛儀攝、翻攝許富凱臉書）

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還好昨天他演出時沒有下雨，但他仍為此做好萬全準備，一口氣噴掉半罐的髮膠，還有蟲子不小心飛進去頭髮裡出不來，相當逗趣。監製陳鎮川表示，前天總彩第一次看到歌手一邊唱，一邊幫忙抓著雨棚怕它飛，「他為了救雨棚全程都那樣抓著，就是許富凱。」而昨天鄉親場演出也還在下雨，「也第一次看到，田馥甄唱到後來對天上大喊：『我還要唱嗎？』因為她看到台下的鄉親都在淋雨。」不過他幽默說：「但我們有田『馥』甄、許『富』凱，我相信我們一定是『負負』得正。」

他笑說，活動主持人曾寶儀本來還提醒他，看到稻田不可以下去摘稻穗，他看到地上有掉落的想撿起來，馬上被曾寶儀虧：「我才剛講完你就去摘！」他連忙委屈解釋：「沒有啦！我是地上撿的。」而許富凱也說池上是個非常安靜、人民淳樸的地方，他昨天演出前有阿姨熱情要邀他喝雞酒，但他因要表演婉拒，對方又塞了釋迦給他，讓他很感動；還有警衛阿姨和他話家常聊了20分鐘。

▲許富凱與監製陳鎮川。（圖／記者蔡琛儀攝）

他近日忙著拍攝實境節目，說這次來池上有放鬆到，每天在飯店都睡很好，也一起來到池上的媽媽還會幫他洗所有衣服包括內褲，打趣：「她是我的洗衣機。」但解釋媽媽是用洗衣機，不是手洗；許富凱也說這幾天沒有貓會吵，笑說雖然還是很想愛貓，「但就覺得賺到四天不用鏟貓砂。」而他禮拜天就要趕回台北，為11月1日開演的「五木大学」音樂劇進組排練，工作相當忙碌，他也坦言現在就是要跟甲亢共存，但該休息還是會好好休息。