ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許富凱池上開唱「狼狽畫面曝光」　他笑：出道14年第一次遇到

記者蔡琛儀／台東報導

「池上秋收稻穗藝術節」今年邁入第16屆，由金曲歌后田馥甄、金曲台語歌王許富凱將在今、明兩天於池上天堂路開唱，前幾天雖然天氣不佳，許富凱前天總彩時更頂著強烈風雨，還幫忙扶著雨棚的模樣超克難，但今池上不僅不再下雨，甚至太陽也出來露臉，今早的記者會上，許富凱笑說出道14年來從沒遇過這狀況，也擔心麥克風聲音會散掉，「我只覺得說這到底要怎麼唱，之前好像沒這麼大的風雨狀況，可能就是大自然用最熱情的方式迎接，就隨它去吧！」

▲▼許富凱、陳鎮川。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲▼許富凱前天冒著風雨彩排的畫面曝光，他坦言出道以來從沒遇過。（圖／記者蔡琛儀攝、翻攝許富凱臉書）

▲▼許富凱。（圖／翻攝許富凱臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

還好昨天他演出時沒有下雨，但他仍為此做好萬全準備，一口氣噴掉半罐的髮膠，還有蟲子不小心飛進去頭髮裡出不來，相當逗趣。監製陳鎮川表示，前天總彩第一次看到歌手一邊唱，一邊幫忙抓著雨棚怕它飛，「他為了救雨棚全程都那樣抓著，就是許富凱。」而昨天鄉親場演出也還在下雨，「也第一次看到，田馥甄唱到後來對天上大喊：『我還要唱嗎？』因為她看到台下的鄉親都在淋雨。」不過他幽默說：「但我們有田『馥』甄、許『富』凱，我相信我們一定是『負負』得正。」

他笑說，活動主持人曾寶儀本來還提醒他，看到稻田不可以下去摘稻穗，他看到地上有掉落的想撿起來，馬上被曾寶儀虧：「我才剛講完你就去摘！」他連忙委屈解釋：「沒有啦！我是地上撿的。」而許富凱也說池上是個非常安靜、人民淳樸的地方，他昨天演出前有阿姨熱情要邀他喝雞酒，但他因要表演婉拒，對方又塞了釋迦給他，讓他很感動；還有警衛阿姨和他話家常聊了20分鐘。

▲▼許富凱、陳鎮川。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲許富凱與監製陳鎮川。（圖／記者蔡琛儀攝）

他近日忙著拍攝實境節目，說這次來池上有放鬆到，每天在飯店都睡很好，也一起來到池上的媽媽還會幫他洗所有衣服包括內褲，打趣：「她是我的洗衣機。」但解釋媽媽是用洗衣機，不是手洗；許富凱也說這幾天沒有貓會吵，笑說雖然還是很想愛貓，「但就覺得賺到四天不用鏟貓砂。」而他禮拜天就要趕回台北，為11月1日開演的「五木大学」音樂劇進組排練，工作相當忙碌，他也坦言現在就是要跟甲亢共存，但該休息還是會好好休息。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

推薦閱讀

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡吸650萬觀看！　業者氣炸喊告

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡吸650萬觀看！　業者氣炸喊告

啦啦隊E級女神賴可公開被揉胸！「初夜年齡曝光」　琳妲嚇歪：很晚欸

啦啦隊E級女神賴可公開被揉胸！「初夜年齡曝光」　琳妲嚇歪：很晚欸

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡吸650萬觀看！　業者氣炸喊告

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許富凱, 陳鎮川

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 走鐘獎／反骨琳妲蕾拉先登場　爆團員生病缺席走鐘
  2. 李秀滿回來了！打造第二SM帝國　旗下練習生公開實力超猛⋯好評炸裂
  3. 曾莞婷試鏡遭要求「脫光入鏡」怒了！爆是知名餅乾大公司　揭惡劣過程
  4. 安心亞被阿弟搶生意「夫妻反目」變陌生人　遭追殺尹馨找狗仔求救
  5. 眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己
  6. 休傑克曼「斷開27年妻」離婚內幕曝光！　被爆婚外情「女方也有家庭」
  7. 就是不誇兒子得金鐘！謝祖武「過6天終於發聲」　31字洩驚喜心情
  8. 快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子
  9. 金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂
  10. 許富凱金鐘表演「萬聖骷髏裝」遭網酸　正面回應：我不會在意

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366