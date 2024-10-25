李洪基發聲！隊友崔敏煥捲性交易風波　沉重喊話「做錯事就該道歉」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣樂團FTISLAND成員崔敏煥近日遭前妻律喜爆料，指控他涉及性騷擾和性交易，而這也是兩人離婚的主因，事件曝光後引起韓網輿論一片譁然，警方已經確定進行立案調查，經紀公司FNC娛樂宣布他將中斷所有電視活動，退出《超人回來了》，不過明天（26日）在高雄的演唱會仍會正常登台。對此，隊友李洪基稍早在WEVERSE發文，被視為是對事件發聲。

▲崔敏煥被爆出入聲色場所叫小姐。（圖／翻攝自崔敏煥IG）

根據韓媒報導，李洪基於25日在粉絲社群Weverse上表示：「這是他們兩個的私事，事情變成這樣了，做錯了就應該承認錯誤，低頭道歉。」不過也補充道：「但是我們大家也不應該太輕易地相信所有事情。」言詞中帶有深意。接著他說：「我必須要堅守、撐下去繼續前進，這才是我們的做法。我能做的就是在擋下石子，不斷往前走。」被外界解讀為在間接表達了對崔敏煥爭議的複雜心情。

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▲李洪基發文疑似吐露崔敏煥事件心聲。（圖／翻攝自李洪基IG）

此前，崔敏煥前妻律喜24日在YouTube頻道「律喜的家」中揭露了兩人離婚的原因，爆料崔敏煥曾出入娛樂場所的錄音證據，引起輿論譁然，甚至還提到，崔敏煥曾在家人面前是觸碰她身體的重要部位，將錢插在她的胸口，她直到發現丈夫會出入聲色場所、叫小姐，才知道原來這都是對方不經意做出的壞習慣。

崔敏煥和律喜於2018年1月結婚，2023年12月兩人宣布離婚，兩人育有一子二女，三個孩子的撫養權由崔敏煥負責。