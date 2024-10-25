ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳姸霏、項婕如化身「小綠綠」搶邱以太！　趙震雄看完也稱讚

記者蕭采薇／台北報導

青春校園電影《夜校女生》由金馬新演員陳姸霏、項婕如、邱以太主演，攜手共譜「登大人」的成長痛。電影日前在釜山影展世界首映引爆觀眾共鳴，連南韓影帝趙震雄看完都對影片大力讚賞。陳姸霏、項婕如分飾一女中日夜校的「小綠綠」，細膩演繹糾結少女心事，一同釋放酸澀青春。

▲陳姸霏(左起)、項婕如在《夜校女生》細膩演繹糾結少女心事，獲得韓國影帝趙震雄稱讚。（圖／興揚電影提供）

▲項婕如（左）和陳姸霏（右）在《夜校女生》扮演一女中日夜校的「桌友」。（圖／興揚電影提供）

電影《夜校女生》前導預告一秒就將時空帶回1997年，高中聯考失常的小愛，被迫就讀「一女中夜校」，自卑的她和日校「桌友」敏敏結為好友，平時互換制服方便翹課，隨著兩人一起喜歡上男校資優生路克，這段謊言遊戲也漸漸失控。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳姸霏(左起)、項婕如在《夜校女生》細膩演繹糾結少女心事，獲得韓國影帝趙震雄稱讚。（圖／興揚電影提供）

▲邱以太（右）在《夜校女生》飾演資優生，和陳姸霏（左）上演青春曖昧戀曲。（圖／興揚電影提供）

預告開場看見季芹飾演「望女成鳳」的媽媽，堅持女兒進入名校，讓不少觀眾看了心有戚戚焉。  本片日前在釜山影展首映連放三場，導演表示韓國觀眾對電影裡描繪的「升學壓力」特別有共感，因為韓國競爭的讀書氛圍也很激烈，對主角心境感同身受。陳姸霏向觀眾分享揣摩小愛的演出心情也感性落淚。

▲陳姸霏(左起)、項婕如在《夜校女生》細膩演繹糾結少女心事，獲得韓國影帝趙震雄稱讚。（圖／興揚電影提供）

▲（左起）陳姸霏、項婕如在《夜校女生》細膩演繹糾結少女心事。（圖／興揚電影提供）

邱以太片中迷倒兩位少女，戲外因高帥外型被不少韓國女粉絲包圍要簽名拍照，人氣旺到海外。  陳姸霏透露次趟釜山行印象最深刻的是在台灣之夜上遇見南韓影帝趙震雄，對方竟然一眼認出她，還表示看了《夜校女生》很喜歡，主動握手祝福她和邱以太演員之路能順遂，陳姸霏直呼：「太不可思議了！」更笑說身為《Signal 信號》粉絲的她，沒想到會被偶像認出。

▲陳姸霏(左起)、項婕如在《夜校女生》細膩演繹糾結少女心事，獲得韓國影帝趙震雄稱讚。（圖／興揚電影提供）

▲南韓影帝趙震雄（左）在釜山影展的台灣之夜上，和陳姸霏、邱以太相見歡。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》釜山影展映後吸引多家日韓片商積極詢問，目前已順利銷售出日韓版權，11月10日將於金馬影展舉辦台灣首映，僅此一場搶先和台灣觀眾見面。故事敘述小愛在升學壓力下進入體制特殊的「一女中夜校」就讀，但夜校生總被認為不如日校生優秀，造成她極度自卑。她與日校好友敏敏一起喜歡上男校的資優生，為此持續假冒成日校生，並把自己推向巨大的謊言坑洞，直到謊言被揭穿。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

驚！他騎機車徒手抓活蛇趴趴走　超狂畫面曝

推薦閱讀

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」！沒票慘被已讀　轉頭問吳宗憲他罕動怒

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」！沒票慘被已讀　轉頭問吳宗憲他罕動怒

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！　享壽75歲

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！　享壽75歲

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

把律喜當酒店妹！崔敏煥喝醉「就往胸部塞錢」　叫小姐13分錄音檔全被爆

把律喜當酒店妹！崔敏煥喝醉「就往胸部塞錢」　叫小姐13分錄音檔全被爆

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

金守美猝逝！死因出爐「血糖飆破500」　兒子慟：生前沒拿到出演費

金守美猝逝！死因出爐「血糖飆破500」　兒子慟：生前沒拿到出演費

《少林足球》男星謝志華心肌梗塞逝世！享壽64歲…兒曝帳戶收奠儀

《少林足球》男星謝志華心肌梗塞逝世！享壽64歲…兒曝帳戶收奠儀

大谷翔平50轟球競拍「台灣買主2秒搶贏他」！還原過程意外同框女星

大谷翔平50轟球競拍「台灣買主2秒搶贏他」！還原過程意外同框女星

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人

以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人

黃牛夫妻檔「狠搶周杰倫50張票」恐作廢　杰威爾回應了！

黃牛夫妻檔「狠搶周杰倫50張票」恐作廢　杰威爾回應了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」！沒票慘被已讀　轉頭問吳宗憲他罕動怒

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！　享壽75歲

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

把律喜當酒店妹！崔敏煥喝醉「就往胸部塞錢」　叫小姐13分錄音檔全被爆

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

金守美猝逝！死因出爐「血糖飆破500」　兒子慟：生前沒拿到出演費

《少林足球》男星謝志華心肌梗塞逝世！享壽64歲…兒曝帳戶收奠儀

大谷翔平50轟球競拍「台灣買主2秒搶贏他」！還原過程意外同框女星

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

夜校女生, 陳姸霏, 項婕如, 邱以太, 趙震雄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡吸650萬觀看！　業者氣炸喊告
  2. 快訊／FTISLAND崔敏煥抵台　主辦證實「演出不露面」：只在幕後演出
  3. 柯震東也拿到獵人卡包！「500萬公仔」被震一地心碎　唐綺陽爽花6位數買包
  4. 李洪基發聲！隊友崔敏煥捲性交易風波　沉重喊話「做錯事就該道歉」
  5. 林曉培身高158仍受邀走秀！　邊走邊唱腳竟磨破皮
  6. 小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了
  7. 被富二代男友「暴打踹進水溝、囚禁」！許聖梅曝恐怖經歷　謝震武聽傻了
  8. 直擊／w-inds.聞「初戀團」害羞笑了　熱情16蹲邊喊：你是我寶貝
  9. 快訊／趙正平證實老婆懷孕！56歲升格當人父報喜：無法言喻的恩典
  10. 王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366