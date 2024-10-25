陳姸霏、項婕如化身「小綠綠」搶邱以太！　趙震雄看完也稱讚

記者蕭采薇／台北報導

青春校園電影《夜校女生》由金馬新演員陳姸霏、項婕如、邱以太主演，攜手共譜「登大人」的成長痛。電影日前在釜山影展世界首映引爆觀眾共鳴，連南韓影帝趙震雄看完都對影片大力讚賞。陳姸霏、項婕如分飾一女中日夜校的「小綠綠」，細膩演繹糾結少女心事，一同釋放酸澀青春。

▲項婕如（左）和陳姸霏（右）在《夜校女生》扮演一女中日夜校的「桌友」。（圖／興揚電影提供）

電影《夜校女生》前導預告一秒就將時空帶回1997年，高中聯考失常的小愛，被迫就讀「一女中夜校」，自卑的她和日校「桌友」敏敏結為好友，平時互換制服方便翹課，隨著兩人一起喜歡上男校資優生路克，這段謊言遊戲也漸漸失控。

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▲邱以太（右）在《夜校女生》飾演資優生，和陳姸霏（左）上演青春曖昧戀曲。（圖／興揚電影提供）

預告開場看見季芹飾演「望女成鳳」的媽媽，堅持女兒進入名校，讓不少觀眾看了心有戚戚焉。 本片日前在釜山影展首映連放三場，導演表示韓國觀眾對電影裡描繪的「升學壓力」特別有共感，因為韓國競爭的讀書氛圍也很激烈，對主角心境感同身受。陳姸霏向觀眾分享揣摩小愛的演出心情也感性落淚。

▲（左起）陳姸霏、項婕如在《夜校女生》細膩演繹糾結少女心事。（圖／興揚電影提供）

邱以太片中迷倒兩位少女，戲外因高帥外型被不少韓國女粉絲包圍要簽名拍照，人氣旺到海外。 陳姸霏透露次趟釜山行印象最深刻的是在台灣之夜上遇見南韓影帝趙震雄，對方竟然一眼認出她，還表示看了《夜校女生》很喜歡，主動握手祝福她和邱以太演員之路能順遂，陳姸霏直呼：「太不可思議了！」更笑說身為《Signal 信號》粉絲的她，沒想到會被偶像認出。

▲南韓影帝趙震雄（左）在釜山影展的台灣之夜上，和陳姸霏、邱以太相見歡。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》釜山影展映後吸引多家日韓片商積極詢問，目前已順利銷售出日韓版權，11月10日將於金馬影展舉辦台灣首映，僅此一場搶先和台灣觀眾見面。故事敘述小愛在升學壓力下進入體制特殊的「一女中夜校」就讀，但夜校生總被認為不如日校生優秀，造成她極度自卑。她與日校好友敏敏一起喜歡上男校的資優生，為此持續假冒成日校生，並把自己推向巨大的謊言坑洞，直到謊言被揭穿。