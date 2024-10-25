蹦闆遭控賣假包！「用我開玩笑」怒還原真相：現在客人很奇怪 私訊曝

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人。近日格外引起討論的是，他在Instagram分享之前有客人因不確定其販售包款是否為真皮，便自行寄回給他並要求退款，讓他無奈地說：「現在的客人真的很奇怪。」

▲蹦闆公開和顧客的私訊對話。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）



從私訊對話中，可以看到該顧客當天收到包包後，因為有幾個朋友認為看起來不像真皮，便詢問是否能退款。蹦闆第一時間保證只賣正品，假如客人有疑慮，他一律歡迎驗貨。

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▲▼蹦闆24日吐露無奈心情。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）



不料4天後，該顧客就表明已經將包款寄回給蹦闆，希望能收到退款，「我無法確定真假，所以我在七天鑑賞期內寄回」，並列出消保法第19條第一項給蹦闆看。

對此，蹦闆感到很無奈，「您一句覺得是假的就要退款？您有證據我們販售的商品是假的？您自己都說無法確定是真假還懷疑我們販售的包款不是真的？」

▲蹦闆保證一律賣正品。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）



蹦闆強調若客人對商品有疑慮，他支持對方驗貨，「若您都無法確定商品是否是真假就要退款？若您要退款，麻煩您先把我們的商品拿去驗貨過，我們這邊平白無故退款給您，您又是懷疑我們商品真假，那我們的商譽是您要負責嗎？」

蹦闆24日將截圖上傳到限時動態後，他相當無奈，「現在的客人真的很奇怪，丟一句懷疑我販售的包不是真的就要退款？講不贏就拿7天鑑賞期來壓？用我伊果商譽來開玩笑？」