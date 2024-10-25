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郭台銘老婆被讚「值得學習」！網問：炫富嗎 黃大煒高EQ回應了

男星讚曾馨瑩「值得學習」　網問「炫富嗎」他回應了

▲黃大煒（左起）、Vicky、曾馨瑩、柯震東、柴智屏（右）在婚宴上合照。（翻攝黃大煒臉書）

圖文／鏡週刊

蕭敬騰和妻子Summer（林有慧）日前在台北萬豪酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，歌手黃大煒和經紀人女友Vicky也受邀出席。黃大煒在臉書分享當天與鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩、柴智屏、柯震東等人的合照，並大讚曾馨瑩和柴智屏都是「值得學習的好榜樣」。一名網友質疑「要學習曾馨瑩什麼？炫富嗎？」黃大煒對此親自回覆。

黃大煒早前在臉書分享喝喜酒照片，可見曾馨瑩站在最中間，後方有柯震東，黃大煒和Vicky、柴智屏分別站在左右兩側，氣氛熱鬧。黃大煒發文：「我們很榮幸能和優雅美麗大方的曾馨瑩Delia和柴智屏Angie好妹妹合影留念，兩位都是值得我們學習的好榜樣！開心豐富的夜晚…。」

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男星讚曾馨瑩「值得學習」　網問「炫富嗎」他回應了

▲黃大煒分享喝喜酒合照，大讚曾馨瑩是值得學習的好榜樣。（翻攝黃大煒臉書）

男星讚曾馨瑩「值得學習」　網問「炫富嗎」他回應了

▲一名網友酸「要學習曾馨瑩什麼？炫富嗎？」黃大煒和女友Vicky都一一回覆。（翻攝黃大煒臉書）

怎料，一名網友留言：「要學習曾馨瑩什麼？炫富嗎？」對此，黃大煒昨（24日）回覆該網友：「為何我們看得和您不一樣？心態果然影響視野！曾馨瑩和柴智屏的優秀和涵養是值得我們學習，祝福您，寬心健康！」

Vicky也現身留言，對該名網友說：「別讓財富遮蔽了自己的雙眼，這世界有太多無價的美好，良善真心去感受！祝福安康！」網友再酸：「財富遮蔽了妳的腦跟眼。」Vicky繼續說：「不可能…我們一直珍惜著超越財富的美好，希望您也能用真心感受！感謝！」黃大煒接著用英文回覆Vicky：「Yes, My Dear…」（是的，我親愛的）對女友的看法表示認同。

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