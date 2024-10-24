「地表最強老爸」連恩尼遜宣布不拍動作片了！親吐時間點：我已經72歲

記者劉宛欣／綜合報導

72歲的好萊塢動作片明星連恩尼遜（Liam Neeson）近日受訪時透露，他將準備結束長達數十年的動作片演員生涯。他自出道以來，憑藉著《即刻救援》系列、《星際大戰》以及《關鍵救援72小時》等動作電影，屢次登上事業高峰。然而，他考慮到自己年齡逐漸增長的體力問題，他在最近首次表達了告別動作片的想法。

▲連恩尼遜吐露了告別動作片想法。（圖／翻攝自劇照）

連恩尼遜最近接受外媒採訪時，坦言：「我已經72歲了，這一切遲早得結束。」他進一步解釋，雖然目前還未想好確切的告別時間點，不過提到「我目前計劃在明年（2025年）年底結束」。他透露一直以來自己都是與特技演員馬克范塞洛夫（Mark Vanselow）合作，不希望一直都讓對方來替自己承擔，認為這樣難免會讓觀眾感到失望。

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▲連恩尼遜是動作片男星代表。（圖／威視提供）

連恩尼遜的下一部動作片《赦免》即將上映，該片講述了一名老黑幫成員試圖修補與子女關係的故事。除了動作片之外，尼遜也完成了經典喜劇《笑彈龍虎榜》的新版拍攝。回顧他的演藝生涯，他於1978年正式出道，並在1993年以《辛德勒的名單》中的精湛演出，獲得奧斯卡最佳男主角提名，成為家喻戶曉的實力派演員，而最為人所知的代表作則是《即刻救援》系列，他還因此受封「地表最強老爸」。