獨家上架《哈利波特》、《六人行》　HBO MAX宣布11月19日登台

記者蕭采薇／台北報導

先前經典影集《六人行》即將在串流平台Netflix下架的消息，令不少鐵粉相當感嘆，但不用擔心，《六人行》，以及同樣將在Netflix下架《慾望城市》，和高評價美劇《繼承之戰》，都將在新平台HBO MAX上架。此外還包括哈利波特、DC宇宙等招牌內容，將確定在11月19日在東南亞、台灣和香港上線。

▲HBO MAX即將在台上線。（圖／HBO MAX提供）

HBO MAX主打將彙整包括HBO、哈利波特、DC宇宙、Discovery、AFN頻道、卡通頻道與HGTV等品牌，一站式享受賣座電影、獨創影集等節目。而開台當天，也將推出《沙丘》宇宙的衍生影集《沙丘：預言》。

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《沙丘：預言》由艾蜜莉華森（Emily Watson）、奧莉薇亞威廉絲（Olivia Williams）、崔維斯費米爾（Travis Fimmel）、喬迪梅（Johdi May）與馬克史壯（Mark Strong）領銜主演。《沙丘：預言》故事聚焦於一對來自哈肯能家族的姊妹，為了對抗能夠威脅人類未來的力量，建立了稱為「貝尼潔瑟睿德」傳奇教派的故事。

除了《權力遊戲：冰與火之歌》、《龍族前傳》、《六人行》、《最後生還者》與《白蓮花大飯店》。《慾望女大生》、《企鵝人》等經典影集瓦，全新DC出品的成人動畫《Creature Commandos》，由詹姆斯岡恩（James Gunn）親自編劇及監製，將於12月5日上線。

▲HBO MAX即將在台上線。（圖／HBO MAX提供）

此外，也沒放過全球賺翻天的「哈利波特」IP，由「衛斯理雙胞胎」詹姆士和奧利弗菲力普斯主持的《Harry Potter：Wizards of Baking》，將烘焙秀節目結合魔法元素，是一檔聚焦傳奇故事與奇幻美食創作的真人秀競賽節目，也將於日後上線。