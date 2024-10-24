ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家上架《哈利波特》、《六人行》　HBO MAX宣布11月19日登台

記者蕭采薇／台北報導

先前經典影集《六人行》即將在串流平台Netflix下架的消息，令不少鐵粉相當感嘆，但不用擔心，《六人行》，以及同樣將在Netflix下架《慾望城市》，和高評價美劇《繼承之戰》，都將在新平台HBO MAX上架。此外還包括哈利波特、DC宇宙等招牌內容，將確定在11月19日在東南亞、台灣和香港上線。

▲HBO MAX即將上架。（圖／HBO MAX提供）

▲HBO MAX即將在台上線。（圖／HBO MAX提供）

HBO MAX主打將彙整包括HBO、哈利波特、DC宇宙、Discovery、AFN頻道、卡通頻道與HGTV等品牌，一站式享受賣座電影、獨創影集等節目。而開台當天，也將推出《沙丘》宇宙的衍生影集《沙丘：預言》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《沙丘：預言》由艾蜜莉華森（Emily Watson）、奧莉薇亞威廉絲（Olivia Williams）、崔維斯費米爾（Travis Fimmel）、喬迪梅（Johdi May）與馬克史壯（Mark Strong）領銜主演。《沙丘：預言》故事聚焦於一對來自哈肯能家族的姊妹，為了對抗能夠威脅人類未來的力量，建立了稱為「貝尼潔瑟睿德」傳奇教派的故事。

除了《權力遊戲：冰與火之歌》、《龍族前傳》、《六人行》、《最後生還者》與《白蓮花大飯店》。《慾望女大生》、《企鵝人》等經典影集瓦，全新DC出品的成人動畫《Creature Commandos》，由詹姆斯岡恩（James Gunn）親自編劇及監製，將於12月5日上線。

▲HBO MAX即將上架。（圖／HBO MAX提供）

▲HBO MAX即將在台上線。（圖／HBO MAX提供）

此外，也沒放過全球賺翻天的「哈利波特」IP，由「衛斯理雙胞胎」詹姆士和奧利弗菲力普斯主持的《Harry Potter：Wizards of Baking》，將烘焙秀節目結合魔法元素，是一檔聚焦傳奇故事與奇幻美食創作的真人秀競賽節目，也將於日後上線。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

推薦閱讀

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

黃牛夫妻檔「狠搶周杰倫50張票」恐作廢　杰威爾回應了！

黃牛夫妻檔「狠搶周杰倫50張票」恐作廢　杰威爾回應了！

吳宗憲錄《玩很大》遇土耳其恐攻！發聲揭近況　逃過一劫報平安

吳宗憲錄《玩很大》遇土耳其恐攻！發聲揭近況　逃過一劫報平安

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

王陽明70歲超辣岳母開衩禮服走光了　特地「從澳洲返台」久違露面

王陽明70歲超辣岳母開衩禮服走光了　特地「從澳洲返台」久違露面

蔡瑞雪胸下被拍「冒出2個凹洞」！一放大看…震撼1.1萬人：很神欸

蔡瑞雪胸下被拍「冒出2個凹洞」！一放大看…震撼1.1萬人：很神欸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

黃牛夫妻檔「狠搶周杰倫50張票」恐作廢　杰威爾回應了！

吳宗憲錄《玩很大》遇土耳其恐攻！發聲揭近況　逃過一劫報平安

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

六人行, 哈利波特, HBO MAX

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 大元在家陽台「聞到大麻味」！　PO文求檢舉：不知是哪戶
  2. 籃籃2000萬新家辦入厝趴！胡瓜親登門送禮　可愛睡衣賣萌畫面曝光
  3. YTR眾量級Andy秀《獵人》全套卡包79號！　捨不得割愛：照三餐拜
  4. 泰國同婚剛通過…「人氣BL劇男神」求婚成功！Mew公開甜吻照：他說好
  5. 獨家上架《哈利波特》、《六人行》　HBO MAX宣布11月19日登台
  6. 為力挺同志　「香港大咖女星」排開工作來台參加遊行：愛不分性別
  7. 全新場館開幕　國蛋、滅火器開唱「日本搖滾樂團也來了」
  8. 《琅琊榜》喬欣爆秘婚富二代備孕中！「已經半退圈」家世背景起底
  9. 《原子少年》高胥崴、傅俊傑BL實境節目配對　坦言：眼神改變了一切
  10. 富邦啦啦隊女神「打水光針痛到哭」！　委屈喊：光鮮亮麗不容易

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366