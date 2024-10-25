莫文蔚「絕望重頭戲」演到情緒崩潰　劉德華送上愛的抱抱安慰

記者蕭采薇／台北報導

港片《焚城》由天王劉德華聯手歌壇天后莫文蔚演出，電影中劉德華（華仔）與莫文蔚堅持不同立場，不時針鋒相對，而一場面對災難的絕望消息，莫文蔚演到情緒崩潰，難以平復心情，劉德華送上愛的抱抱，平撫她的心情，更讚美說：「這是影后級的演出啊！」

▲《焚城》劉德華、莫文蔚不時針鋒相對。（圖／華映提供）

《焚城》是香港罕見的災難大片，不但動作難度更高，輻射外洩引發的浩劫場面極為浩大。以官場角力為切入點，展示面對危難時的人性博奕。莫文蔚飾演的代理特首，與華仔飾演的環保專家范偉立就撤離計劃展開激烈爭執，雙方各有立場，你來我往、戲劇張力十足。

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▲《焚城》莫文蔚和林保怡。（圖／華映提供）

劉德華在莫文蔚自從《童夢奇緣》後，相隔19年後再度合作，二人之前扮演母子，但這回兩人成為在會議上意見相左的官員，代理特首莫文蔚為了降低民眾恐慌，堅持封鎖災難訊息，引來劉德華嚴厲質疑及批評，兩人上演多場唇槍舌戰的對手戲，演來依然默契十足，演技火花四射。

▲《焚城》劉德華、莫文蔚兩人上演多場唇槍舌戰的對手戲。（圖／華映提供）

而一場眾人必需面對絕望狀況的重頭戲，場面讓人動容，莫文蔚演到情緒崩潰，拍完後久久難以平復自己的心情，華仔連忙送上愛的抱抱安慰她，更讚美她這次的演出充滿層次，演技出色，「這是影后級的演出！」莫文蔚表示 《焚城》 拍攝多場情緒激動場面，過足戲癮，「一開機就要全心投入，每一場都像是要一口氣拍完一整部作品般的努力。」

▲《焚城》劉德華、莫文蔚自從《童夢奇緣》後，相隔19年後再度合作。（圖／華映提供）

《焚城》故事描述一場意外引發輻射洩漏，全港命運危在旦夕。為應付這場毀滅性災難，專家范偉立（劉德華飾）加入由代理特首Cecilia（莫文蔚飾）主持的緊急危機應變小組。香港700多萬人的家園可能隨時毀於一旦，消防隊臨危受命深入輻射區，拼死阻止輻射擴散全港。面對前所未見的末日浩劫，香港能否免於一夜滅城？《焚城》將於11月8日上映。