王陽明70歲超辣岳母開衩禮服走光了　特地「從澳洲返台」久違露面

記者黃庠棻／台北報導

王陽明的岳母蔡麗娜昨（23）日晚間擔任2024世界旗袍皇后國際大賽評審，沒想到因為禮服太性感，差一點走光，讓晚會嘉賓吳翔震當場看傻了眼。

▲王陽明岳母蔡麗娜久違現身。（圖／台灣世界旗袍文化推展聯合會提供）

今年70歲的蔡麗娜，身材火辣，不輸女兒蔡詩芸，無論在台灣或是在澳洲老家，走在路上的回頭率甚高，昨（23）日晚間她担任2024世界旗袍皇后國際大賽評審，或為目光焦點。

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為了這場國際盛事，蔡麗娜特別從澳洲飛回台北，並買了一件外國皇室及好萊塢眾多明星喜愛的Alessandra Rich開前高叉亮片禮服，準備在晚會亮相。

▲王陽明岳母蔡麗娜久違現身。（圖／台灣世界旗袍文化推展聯合會提供）

同場獲邀擔任晚會嘉賓的吳翔震，昨日下午先到蔡麗娜家接她，準備一起去會場，吳翔震見到盛裝的蔡麗娜，忍不住驚嘆「Irina姐姐，妳實在太美了，我都不好意思直視。」

結果，2人上了蔡麗娜的超大保母車時，蔡麗娜一坐上車，才發現禮服高衩處竟然穿幫，由於時間緊迫，大會等著蔡麗娜領頭進場才能開始，她立刻從車庫衝上樓拿安全褲，未料越急越找不到，外傭跟她說「太太，只有長的緊身褲。」蔡麗娜立刻拿剪刀，自製安全褲，雖然剪得不整齊，至少安全。

▲王陽明岳母蔡麗娜久違現身。（圖／台灣世界旗袍文化推展聯合會提供）

蔡麗娜解釋「我一早帶寵物小倉鼠去看醫生，本來前一晚餵他吃東西，還好好的，吃了醫生給的胃藥後，竟然七孔流血，送牠去醫生那邊，醫生又說牠是肺癌」，直呼「天啊，不必照X光片就診斷是肺癌，折騰了老半天，還是沒了呼吸，送走牠後，我的妝髮團隊又遲到20分鐘，所以時間才會如此緊迫。」