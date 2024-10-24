林郁婷爆出征奧運內幕！「裝備不符資格」險遭退賽　遇危機吐心聲

記者孟育民／台北報導

TVBS以「鞋」為主題的訪談網路節目《鞋來開箱》，本次來賓邀請到巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌 林郁婷。節目中她帶來爭戰奧運賽場上的訂製款戰靴，同時也在鏡頭前分享這雙拳擊鞋背後的故事。令人意外的是，林郁婷更在訪談過程中爆料，征戰巴黎奧運的過程中，更因為這雙鞋子的設計，讓奧會技術官員糾正裝備不符規定，差點無法上場比賽！

▲巴黎奧運金牌林郁婷接受張良瑜（左）訪問，分享奧運實戰拳擊鞋的背後故事。（圖／TVBS提供）



TVBS全新網路節目《鞋來開箱》，本集主持人張良瑜特地前往高雄國訓中心，專訪2024巴黎奧運女子拳擊金牌得主林郁婷，她也帶來了奧運賽場上實戰的拳擊鞋。林郁婷訪談時提到，這雙奧運戰靴上紅、白、藍象徵中華隊的配色，不過平常練習時只會穿一般的慢跑鞋，只有在模擬比賽或賽期，才會穿上拳擊鞋。

而這雙鞋來頭也不小，是她在去年的亞運賽後，從日本訂製的專屬款，合腳的設計可以保護選手的腳踝，避免因踩踏而拐到。但因為做工繁瑣，製作需要長達半年的時間，在賽事急迫與師傅趕工下，很幸運的可以提早拿到這雙鞋征戰奧運賽場。

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▲林郁婷的戰靴來頭不小。（圖／TVBS提供）



林郁婷帶來的這雙奧運戰靴，鞋身上繡上大大的中華奧會旗，看起來十分帥氣，她也加碼爆料，當時征戰巴黎奧運時，也因為這個會旗遭到奧會國際技術官員ITO糾正裝備不符合規定，差點影響比賽進行，「我們到賽場，技術官員跟我說我們奧會的標，是不能在鞋子上面的。但是我們在看它的技術手冊規定時，並沒有特別指明說不能有。」

▲林郁婷出征奧運頻頻遇狀況，最後仍拿下金牌。（圖／TVBS提供）

在現場臨機應變之下，林郁婷將鞋身反折、蓋住會旗，這才解決差點無法上場的危機。主持人張良瑜也追問這樣的處理，有沒有影響到賽場表現？但想到完美奪下金牌的當下，隨即自打嘴巴說到：「看來完全沒有影響，一樣輾壓。」