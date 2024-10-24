ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林郁婷爆出征奧運內幕！「裝備不符資格」險遭退賽　遇危機吐心聲

記者孟育民／台北報導

TVBS以「鞋」為主題的訪談網路節目《鞋來開箱》，本次來賓邀請到巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌 林郁婷。節目中她帶來爭戰奧運賽場上的訂製款戰靴，同時也在鏡頭前分享這雙拳擊鞋背後的故事。令人意外的是，林郁婷更在訪談過程中爆料，征戰巴黎奧運的過程中，更因為這雙鞋子的設計，讓奧會技術官員糾正裝備不符規定，差點無法上場比賽！

▲▼《鞋來開箱》邀請到巴黎奧運金牌林郁婷，分享奧運實戰拳擊鞋的背後故事。（圖／TVBS提供）

▲巴黎奧運金牌林郁婷接受張良瑜（左）訪問，分享奧運實戰拳擊鞋的背後故事。（圖／TVBS提供）

TVBS全新網路節目《鞋來開箱》，本集主持人張良瑜特地前往高雄國訓中心，專訪2024巴黎奧運女子拳擊金牌得主林郁婷，她也帶來了奧運賽場上實戰的拳擊鞋。林郁婷訪談時提到，這雙奧運戰靴上紅、白、藍象徵中華隊的配色，不過平常練習時只會穿一般的慢跑鞋，只有在模擬比賽或賽期，才會穿上拳擊鞋。

而這雙鞋來頭也不小，是她在去年的亞運賽後，從日本訂製的專屬款，合腳的設計可以保護選手的腳踝，避免因踩踏而拐到。但因為做工繁瑣，製作需要長達半年的時間，在賽事急迫與師傅趕工下，很幸運的可以提早拿到這雙鞋征戰奧運賽場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《鞋來開箱》邀請到巴黎奧運金牌林郁婷，分享奧運實戰拳擊鞋的背後故事。（圖／TVBS提供）

▲林郁婷的戰靴來頭不小。（圖／TVBS提供）
林郁婷帶來的這雙奧運戰靴，鞋身上繡上大大的中華奧會旗，看起來十分帥氣，她也加碼爆料，當時征戰巴黎奧運時，也因為這個會旗遭到奧會國際技術官員ITO糾正裝備不符合規定，差點影響比賽進行，「我們到賽場，技術官員跟我說我們奧會的標，是不能在鞋子上面的。但是我們在看它的技術手冊規定時，並沒有特別指明說不能有。」

▲▼《鞋來開箱》邀請到巴黎奧運金牌林郁婷，分享奧運實戰拳擊鞋的背後故事。（圖／TVBS提供）

▲林郁婷出征奧運頻頻遇狀況，最後仍拿下金牌。（圖／TVBS提供）

在現場臨機應變之下，林郁婷將鞋身反折、蓋住會旗，這才解決差點無法上場的危機。主持人張良瑜也追問這樣的處理，有沒有影響到賽場表現？但想到完美奪下金牌的當下，隨即自打嘴巴說到：「看來完全沒有影響，一樣輾壓。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「大傑」點獵人套餐被店員打槍　遇史上最強敵！7萬人朝聖笑翻

推薦閱讀

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林郁婷, 巴黎奧運, 奧運, 拳擊, 張良瑜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陶晶瑩新加坡遇「螞蟻入侵」！　PO文求解釣出內行解答
  2. 《咒術迴戰》祈本里香要來台灣了！　專場首度與粉絲見面
  3. 美到被要求「增設最美頒獎人」！蔡淑臻近照曝光驚豔全網
  4. 《非普通家族》影帝薛景求女兒淪殺人犯　冷血發言超震撼
  5. 《泰山》主角羅恩伊利離世！享壽86歲　5年前「愛妻遭兒殺害」雙亡
  6. U:NUS倒車「直接穿過師妹團身體」嚇壞粉絲　真相曝光：被騙了！
  7. 《黑澀會》女星認動胸部手術！　小蠻親曝健康狀況：無畏無懼
  8. 串流「Max」台灣要上線了！價格方案出爐　六人行、權力遊戲都能看
  9. 林郁婷爆出征奧運內幕！「裝備不符資格」險遭退賽　遇危機吐心聲
  10. 黃聖依上節目「背愛馬仕假包」被抓到！　挨酸：難怪想離婚

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366