騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂圈日前爆出，一名男團出身的前職偶像偷拍性愛片，他在發生性關係時，誘騙女友戴上眼罩，怎料背地拍下多則影片，違反性暴力犯罪防治法，30日一審定案遭到當庭羈押，送入大牢關1年半。但他認為量刑太重，當場上訴，24日與辯護律師出席第一輪上訴審判，律師代替發言表示，這次事件已經導致他的人生毀滅，盼望刑期減輕，獲得法官寬恕。

▲男偶像偷拍女友性愛影片遭關。（圖／AI）



該名男偶像於24日出席第一輪上訴審判，辯護律師表示「被告知道自己的行為有錯，受到任何處罰都不為過，但是站在辯護人得立場來看，他並未外流拍攝的照片，再加上是初犯，且他還是大學4年級就讀生，卻因這次的事件遭退學了」，律師透露，一審時受害者提出2千、3千萬協議和解，但被告拒絕，才會導致審判走到這一步，「今天他的父母也都來了，為了兒子做出最大的努力」。

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律師盼望法官寬恕，並表達出刑期太重的想法，「這次事件已經導致他的人生毀滅，父母的衝擊度更是不用說，希望可以給足時間，就算最後沒能達成和解，但也希望能最大限度寬貸他。」

男偶像庭上強調自己絕對沒有想要外流影片，他雖被檢方起訴3年，但法官最後判他1年半並當庭羈押，只是他當下馬上就繳交了上訴書，檢方同樣奉陪到底繼續抗訴，24日上訴審判開庭，引起各界關注。

▲男偶像偷拍女友性愛片，雙方談和解破局。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



至於該名男偶像的身份，他在2017年以5人男子團體出道，2019年因健康因素退團，且是團內饒舌擔當，很快就有人把線索指向韓團一級秘密（TST）的28歲成員崔祐寧，崔祐寧的IG現為非公開狀態，而團體早已在多年前停止活動，實際處於解散狀態。

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