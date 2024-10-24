ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂圈日前爆出，一名男團出身的前職偶像偷拍性愛片，他在發生性關係時，誘騙女友戴上眼罩，怎料背地拍下多則影片，違反性暴力犯罪防治法，30日一審定案遭到當庭羈押，送入大牢關1年半。但他認為量刑太重，當場上訴，24日與辯護律師出席第一輪上訴審判，律師代替發言表示，這次事件已經導致他的人生毀滅，盼望刑期減輕，獲得法官寬恕。

▲▼男性,男生,剪影,示意圖,受害者,嫌疑犯,嫌犯。（圖／AI）

▲男偶像偷拍女友性愛影片遭關。（圖／AI）

該名男偶像於24日出席第一輪上訴審判，辯護律師表示「被告知道自己的行為有錯，受到任何處罰都不為過，但是站在辯護人得立場來看，他並未外流拍攝的照片，再加上是初犯，且他還是大學4年級就讀生，卻因這次的事件遭退學了」，律師透露，一審時受害者提出2千、3千萬協議和解，但被告拒絕，才會導致審判走到這一步，「今天他的父母也都來了，為了兒子做出最大的努力」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

律師盼望法官寬恕，並表達出刑期太重的想法，「這次事件已經導致他的人生毀滅，父母的衝擊度更是不用說，希望可以給足時間，就算最後沒能達成和解，但也希望能最大限度寬貸他。」

男偶像庭上強調自己絕對沒有想要外流影片，他雖被檢方起訴3年，但法官最後判他1年半並當庭羈押，只是他當下馬上就繳交了上訴書，檢方同樣奉陪到底繼續抗訴，24日上訴審判開庭，引起各界關注。

▲男子去年4月間趁國中女同學借宿酒醉昏睡，竟褪去其衣褲與內衣，趁機撫摸胸部、臀部等私密處，還以手機偷拍，女子裝睡向友人求救。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男偶像偷拍女友性愛片，雙方談和解破局。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

至於該名男偶像的身份，他在2017年以5人男子團體出道，2019年因健康因素退團，且是團內饒舌擔當，很快就有人把線索指向韓團一級秘密（TST）的28歲成員崔祐寧，崔祐寧的IG現為非公開狀態，而團體早已在多年前停止活動，實際處於解散狀態。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

推薦閱讀

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

伍佰回應葉珂是假消息！　大咖音樂人不忍了：伍佰和猥瑣最不沾邊

伍佰回應葉珂是假消息！　大咖音樂人不忍了：伍佰和猥瑣最不沾邊

票選最不想看到再上《紅白》藝人！　韓團、不露臉、演歌全遭排斥

票選最不想看到再上《紅白》藝人！　韓團、不露臉、演歌全遭排斥

杜淳辣妻曝「被精品櫃姐歧視」！　引千人共鳴怒批：自以為貴族

杜淳辣妻曝「被精品櫃姐歧視」！　引千人共鳴怒批：自以為貴族

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

伍佰回應葉珂是假消息！　大咖音樂人不忍了：伍佰和猥瑣最不沾邊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林逸欣推動漫組曲紅到國際！　多國網友搶留言超驚喜
  2. 揭密傳奇樂團「賽門與葛芬柯」解散　只因過河拆「橋」？
  3. 騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯
  4. Matzka樂團粉專突PO情緒文！　找律師反擊胡德夫公司…小編急道歉
  5. 賈靜雯突剪短「咘咘一開視訊看哭了」！後台實錄片曝 梧桐妹也反對
  6. 《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗
  7. 丫頭演台劇有「大尺度感情戲」　對手男星害羞到她尷尬了！
  8. 阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相
  9. 網友狂喊爬下水道聽周杰倫！　大巨蛋小編親指「內部出口」：沒賣啦
  10. 范琪斐斷20年異國婚！「婚戒丟首爾河川」：把他從我的生活去掉

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366